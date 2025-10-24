Android-смартфоны заработают, как новые: поможет одна неочевидная настройка

На современных всегда множество приложений, и среди них есть такие, которые вроде бы нужны, но каждый день не используются, а место в памяти устройства все равно занимают.

Сканеры QR-кодов, переводчики и приложения для бронирования отелей, конечно, полезны, но вы ими пользуетесь лишь время от времени, поясняет slashgear.com. Убирать их совсем не хочется, однако и память освободить не помешает. Тут-то и пригодится функция архивации приложений на Android.

Архивация удаляет с телефона части приложения, такие как временные файлы, разрешения и само программное обеспечение. Это делает приложение непригодным к использованию, но освобождает память, а данные приложения остаются на смартфоне, и его можно легко восстановить до исходного состояния. Архивация приложений – это один из самых простых способов очистить смартфон без сброса настроек к заводским.

Есть два способа архивировать приложения на смартфоне Android – автоматически через Google Play или вручную через настройки. Если у вас много приложений, лучше выбрать автоматический вариант. Для этого:

Запустите Google Play.

Нажмите на значок своего профиля в правом верхнем углу.

Перейдите в "Настройки".

Разверните вкладку "Общие".

Включите опцию "Автоматически архивировать приложения".

После этого Play Маркет начнет архивировать редко используемые приложения, как только память телефона достигнет своего лимита.

Если вам нужен более полный контроль над тем, какие приложения и когда архивировать, вы можете выполнять действия вручную. Для этого:

Откройте приложение "Настройки".

Выберите "Приложения".

Выберите приложение, которое вы хотите архивировать.

Нажмите "Архив" внизу.

После этого вы заметите, что страница настроек приложения стала серой. В панели приложений архивное приложение также будет отображаться серым цветом и будет помечено значком стрелки.

А для того, чтобы восстановить архивные приложения на Android, на панели приложений просто найдите приложение и нажмите на него. В настройках перейдите в раздел "Приложения" > [заархивированное приложение] и нажмите "Восстановить" внизу. Play Маркет повторно загрузит это приложение, только проследите, чтобы память телефона к этому моменту не была переполнена.

