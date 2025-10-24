Android-смартфони запрацюють, як нові: допоможе одне неочевидне налаштування

На сучасних завжди безліч додатків, і серед них є такі, які начебто потрібні, але щодня не використовуються, а місце в пам'яті пристрою все одно займають.

Сканери QR-кодів, перекладачі та додатки для бронювання готелів, звісно, корисні, але ви ними користуєтеся лише час від часу, пояснює slashgear.com. Прибирати їх зовсім не хочеться, однак і пам'ять звільнити не завадить. Тут-то і стане в пригоді функція архівації додатків на Android.

Архівація видаляє з телефону частини додатка, такі як тимчасові файли, дозволи і саме програмне забезпечення. Це робить додаток непридатним до використання, але звільняє пам'ять, а дані додатка залишаються на смартфоні, і його можна легко відновити до початкового стану. Архівація додатків — це один із найпростіших способів очистити смартфон без скидання налаштувань до заводських.

Є два способи архівувати додатки на смартфоні Android — автоматично через Google Play або вручну через налаштування. Якщо у вас багато додатків, краще вибрати автоматичний варіант. Для цього:

Запустіть Google Play.

Натисніть на значок свого профілю в правому верхньому кутку.

Перейдіть у "Налаштування".

Розгорніть вкладку "Загальні".

Увімкніть опцію "Автоматично архівувати додатки".

Після цього Play Маркет почне архівувати рідко використовувані додатки, щойно пам'ять телефону досягне свого ліміту.

Якщо вам потрібен більш повний контроль над тим, які додатки і коли архівувати, ви можете виконувати дії вручну. Для цього:

Відкрийте додаток "Налаштування".

Виберіть "Додатки".

Виберіть додаток, який ви хочете архівувати.

Натисніть "Архів" внизу.

Після цього ви помітите, що сторінка налаштувань програми стала сірою. На панелі додатків архівний додаток також відображатиметься сірим кольором і буде позначено значком стрілки.

А для того, щоб відновити архівні додатки на Android, на панелі додатків просто знайдіть додаток і натисніть на нього. У налаштуваннях перейдіть у розділ "Додатки" > [заархівований додаток] і натисніть "Відновити" внизу. Play Маркет повторно завантажить цей додаток, тільки простежте, щоб пам'ять телефону до цього моменту не була переповнена.

