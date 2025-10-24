Android-смартфони запрацюють, як нові: допоможе одне неочевидне налаштування
На сучасних завжди безліч додатків, і серед них є такі, які начебто потрібні, але щодня не використовуються, а місце в пам'яті пристрою все одно займають.
Сканери QR-кодів, перекладачі та додатки для бронювання готелів, звісно, корисні, але ви ними користуєтеся лише час від часу, пояснює slashgear.com. Прибирати їх зовсім не хочеться, однак і пам'ять звільнити не завадить. Тут-то і стане в пригоді функція архівації додатків на Android.
Архівація видаляє з телефону частини додатка, такі як тимчасові файли, дозволи і саме програмне забезпечення. Це робить додаток непридатним до використання, але звільняє пам'ять, а дані додатка залишаються на смартфоні, і його можна легко відновити до початкового стану. Архівація додатків — це один із найпростіших способів очистити смартфон без скидання налаштувань до заводських.
Є два способи архівувати додатки на смартфоні Android — автоматично через Google Play або вручну через налаштування. Якщо у вас багато додатків, краще вибрати автоматичний варіант. Для цього:
- Запустіть Google Play.
- Натисніть на значок свого профілю в правому верхньому кутку.
- Перейдіть у "Налаштування".
- Розгорніть вкладку "Загальні".
- Увімкніть опцію "Автоматично архівувати додатки".
Після цього Play Маркет почне архівувати рідко використовувані додатки, щойно пам'ять телефону досягне свого ліміту.
Якщо вам потрібен більш повний контроль над тим, які додатки і коли архівувати, ви можете виконувати дії вручну. Для цього:
- Відкрийте додаток "Налаштування".
- Виберіть "Додатки".
- Виберіть додаток, який ви хочете архівувати.
- Натисніть "Архів" внизу.
Після цього ви помітите, що сторінка налаштувань програми стала сірою. На панелі додатків архівний додаток також відображатиметься сірим кольором і буде позначено значком стрілки.
А для того, щоб відновити архівні додатки на Android, на панелі додатків просто знайдіть додаток і натисніть на нього. У налаштуваннях перейдіть у розділ "Додатки" > [заархівований додаток] і натисніть "Відновити" внизу. Play Маркет повторно завантажить цей додаток, тільки простежте, щоб пам'ять телефону до цього моменту не була переповнена.
Раніше стало відомо, що Android-фони виявилися кращими за iPhone. Виявилося, що гаджетам Apple досі не вистачає деяких зручних функцій, — наприклад, більшого обсягу сховища.