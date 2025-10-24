Підтримайте нас RU
Android-смартфони запрацюють, як нові: допоможе одне неочевидне налаштування

Google Play для Android архівація додатків
Архівні додатки завжди можна відновити через Google Play | Фото: akket.com

На сучасних завжди безліч додатків, і серед них є такі, які начебто потрібні, але щодня не використовуються, а місце в пам'яті пристрою все одно займають.

Сканери QR-кодів, перекладачі та додатки для бронювання готелів, звісно, корисні, але ви ними користуєтеся лише час від часу, пояснює slashgear.com. Прибирати їх зовсім не хочеться, однак і пам'ять звільнити не завадить. Тут-то і стане в пригоді функція архівації додатків на Android.

Архівація видаляє з телефону частини додатка, такі як тимчасові файли, дозволи і саме програмне забезпечення. Це робить додаток непридатним до використання, але звільняє пам'ять, а дані додатка залишаються на смартфоні, і його можна легко відновити до початкового стану. Архівація додатків — це один із найпростіших способів очистити смартфон без скидання налаштувань до заводських.

Є два способи архівувати додатки на смартфоні Android — автоматично через Google Play або вручну через налаштування. Якщо у вас багато додатків, краще вибрати автоматичний варіант. Для цього:

  • Запустіть Google Play.
  • Натисніть на значок свого профілю в правому верхньому кутку.
  • Перейдіть у "Налаштування".
  • Розгорніть вкладку "Загальні".
  • Увімкніть опцію "Автоматично архівувати додатки".

Після цього Play Маркет почне архівувати рідко використовувані додатки, щойно пам'ять телефону досягне свого ліміту.

Якщо вам потрібен більш повний контроль над тим, які додатки і коли архівувати, ви можете виконувати дії вручну. Для цього:

  • Відкрийте додаток "Налаштування".
  • Виберіть "Додатки".
  • Виберіть додаток, який ви хочете архівувати.
  • Натисніть "Архів" внизу.

Після цього ви помітите, що сторінка налаштувань програми стала сірою. На панелі додатків архівний додаток також відображатиметься сірим кольором і буде позначено значком стрілки.

А для того, щоб відновити архівні додатки на Android, на панелі додатків просто знайдіть додаток і натисніть на нього. У налаштуваннях перейдіть у розділ "Додатки" > [заархівований додаток] і натисніть "Відновити" внизу. Play Маркет повторно завантажить цей додаток, тільки простежте, щоб пам'ять телефону до цього моменту не була переповнена.

Раніше стало відомо, що Android-фони виявилися кращими за iPhone. Виявилося, що гаджетам Apple досі не вистачає деяких зручних функцій, — наприклад, більшого обсягу сховища.