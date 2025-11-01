Можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь: эксперты дали четкий ответ

Как правильно заряжать телефон – до сих пор один из самых дискуссионных вопросов. Одни говорят, что нет ничего страшного в том, чтобы оставить гаджет на зарядке на всю ночь, другие велят ни в коем случае так не делать. Истина, как обычно, оказалась посередине.

Раньше действительно лучше было, чтобы смартфон не "ночевал" на зарядке, пишет tomsguide.com. Но современные устройства защищены лучше, и ночная зарядка действительно не так страшна, – если соблюдать некоторые правила.

Адаптивная зарядка

Практически каждый современный смартфон оснащен функцией адаптивной зарядки, которая ограничивает количество энергии, потребляемой телефоном за ночь. Суть в том, что она ограничивает зарядку примерно до 80%. То есть ваш телефон все равно зарядится на 100%, но программное обеспечение гарантирует, что он не будет полностью заряжен до указанного вами времени пробуждения. Таким образом, вы отключите его довольно быстро, и телефон не будет слишком долго оставаться заряженным на 100%.

Відео дня

Так что позаботьтесь о том, чтобы эта функция была включена (если вдруг она не активирована по умолчанию). На разных смартфонах она называется по-разному: у Google это "Адаптивная зарядка", у Samsung – "Защита аккумулятора", у iPhone – "Оптимизированная зарядка аккумулятора".

Лимиты зарядки

Смартфоны начали предлагать ограничения по времени зарядки, позволяющие вам самостоятельно определять, когда устройство перестанет заряжаться. Если вы беспокоитесь о том, что аккумулятор телефона может превысить 80% и тем самым создать дополнительную нагрузку, вы можете просто отключить зарядку телефона после определенного момента.

Некоторые телефоны, например, iPhone, позволяют выбрать лимит от 80% до 100%. Другие, в частности, Google Pixel 10, дают возможность ограничить зарядку только 80% или 100%, без дополнительных настроек.

Ограничение быстрой зарядки

Быстрая зарядка часто приводит к нагреванию телефона, а аккумуляторы плохо такое переносят. Поэтому некоторые телефоны позволяют отключить быструю зарядку. Правда, на многих популярных моделях такой возможности нет. Например, вы не найдете ее на iPhone или Google Pixel, но зато она есть на смартфонах Samsung Galaxy.

В целом можно не волноваться, что ночная зарядка может повредить аккумулятор телефона, подводят итог эксперты. Даже если вы не будете использовать все функции защиты батареи, серьезных последствий не будет как минимум пару лет.

Ранее эксперты пояснили, почему быстрая зарядка может испортить ваш iPhone. Оказалось, что беспроводная зарядка безопасна лишь при условии, что задняя панель телефона сухая.