Чи можна залишати телефон на зарядці на ніч: експерти дали чітку відповідь

Як правильно заряджати телефон — досі одне з найбільш дискусійних питань. Одні кажуть, що немає нічого страшного в тому, щоб залишити гаджет на зарядці на всю ніч, інші наказують у жодному разі так не робити. Істина, як зазвичай, опинилася посередині.

Раніше дійсно краще було, щоб смартфон не "ночував" на зарядці, пише tomsguide.com. Але сучасні пристрої захищені краще, і нічна зарядка справді не така страшна, — якщо дотримуватися деяких правил.

Адаптивна зарядка

Практично кожен сучасний смартфон оснащений функцією адаптивної зарядки, яка обмежує кількість енергії, споживаної телефоном за ніч. Суть у тому, що вона обмежує зарядку приблизно до 80%. Тобто ваш телефон все одно зарядиться на 100%, але програмне забезпечення гарантує, що він не буде повністю заряджений до зазначеного вами часу пробудження. Таким чином, ви вимкнете його досить швидко, і телефон не буде занадто довго залишатися зарядженим на 100%.

Тож подбайте про те, щоб ця функція була ввімкнена (якщо раптом вона не активована за замовчуванням). На різних смартфонах вона називається по-різному: у Google це "Адаптивна зарядка", у Samsung — "Захист акумулятора", в iPhone — "Оптимізована зарядка акумулятора".

Ліміти зарядки

Смартфони почали пропонувати обмеження за часом заряджання, що дають змогу вам самостійно визначати, коли пристрій перестане заряджатися. Якщо ви турбуєтеся про те, що акумулятор телефону може перевищити 80% і тим самим створити додаткове навантаження, ви можете просто вимкнути зарядку телефону після певного моменту.

Деякі телефони, наприклад, iPhone, дають змогу вибрати ліміт від 80% до 100%. Інші, зокрема, Google Pixel 10, дають можливість обмежити зарядку тільки 80% або 100%, без додаткових налаштувань.

Обмеження швидкого заряджання

Швидка зарядка часто призводить до нагрівання телефону, а акумулятори погано таке переносять. Тому деякі телефони дають змогу відключити швидку зарядку. Щоправда, на багатьох популярних моделях такої можливості немає. Наприклад, ви не знайдете її на iPhone або Google Pixel, але зате вона є на смартфонах Samsung Galaxy.

Загалом можна не хвилюватися, що нічна зарядка може пошкодити акумулятор телефону, підбивають підсумок експерти. Навіть якщо ви не будете використовувати всі функції захисту батареї, серйозних наслідків не буде щонайменше кілька років.

Раніше експерти пояснили, чому швидка зарядка може зіпсувати ваш iPhone. Виявилося, що бездротова зарядка безпечна лише за умови, що задня панель телефону суха.