Новый смартфон Nubia поразит мир: у него будет самый мощный чип и необычная система охлаждения

Китайская компания Nubia выпустила новый смартфон RedMagic 11 Pro. Презентация в Китае уже состоялась ранее, а в начале ноября необычный гаджет выходит и на мировой рынок. Он удивит пользователей сразу по нескольким параметрам.

Новый телефон в первую очередь ориентирован на геймеров, отмечает slashgear.com. Он оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen5, который считается самым быстрым в мире, а также дискретным графическим процессором RedCore R4. Но главная фишка, по словам производителя, – это "первая в мире система жидкостного охлаждения массового производства".

"Охлаждение по-новому"

Жидкостное охлаждение используется в персональных компьютерах уже несколько десятилетий, отмечает издание. Но для мобильных телефонов до появления RedMagic 11 Pro оно, как правило, не применялось – его заменяли испарительные камеры (так называемое пассивное охлаждение). Однако времена изменились, смартфоны стали гораздо более мощными, и поэтому вопрос "охлаждения по-новому" стал актуальным.

Відео дня

Интересно, что система жидкостного охлаждения AquaCore в RedMagic 11 Pro, хоть и была существенно уменьшена в размерах, чтобы поместиться внутри телефона, по сути осталась той же, что и на компьютерах. На задней панели смартфона даже можно наблюдать движение жидкости по трубкам, как это происходит у многих игровых ПК. Для отвода тепла вентилятор со скоростью 24 000 об/мин выдувает воздух сзади.

При этом компании Nubia удалось сделать телефон довольно легким и компактным: его толщина – 8,9 мм, а вес – всего 230 граммов. В то же время компактный формат сочетается с мощной батареей: аккумулятор емкостью 7500 мАч обеспечивает более 13 часов непрерывной игры.

Ранее были названы лучшие смартфоны 2025 года в плане работы процессора. В тот список, вместе с флагманскими моделями iPhone и Asus, попал и гаджет Nubia RedMagic 10 Pro.