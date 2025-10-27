Новий смартфон Nubia вразить світ: у нього буде найпотужніший чіп і незвичайна система охолодження

Китайська компанія Nubia випустила новий смартфон RedMagic 11 Pro. Презентація в Китаї вже відбулася раніше, а на початку листопада незвичайний гаджет виходить і на світовий ринок. Він здивує користувачів одразу за кількома параметрами.

Новий телефон насамперед орієнтований на геймерів, зазначає slashgear.com. Він оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen5, який вважається найшвидшим у світі, а також дискретним графічним процесором RedCore R4. Але головна фішка, за словами виробника, — це "перша у світі система рідинного охолодження масового виробництва".

"Охолодження по-новому"

Рідинне охолодження використовується в персональних комп'ютерах уже кілька десятиліть, зазначає видання. Але для мобільних телефонів до появи RedMagic 11 Pro його, як правило, не застосовували — його замінювали випарні камери (так зване пасивне охолодження). Однак часи змінилися, смартфони стали набагато потужнішими, і тому питання "охолодження по-новому" стало актуальним.

Цікаво, що система рідинного охолодження AquaCore в RedMagic 11 Pro, хоч і була істотно зменшена в розмірах, щоб поміститися всередині телефону, по суті залишилася тією ж, що і на комп'ютерах. На задній панелі смартфона навіть можна спостерігати рух рідини по трубках, як це відбувається у багатьох ігрових ПК. Для відведення тепла вентилятор зі швидкістю 24 000 об/хв видуває повітря ззаду.

При цьому компанії Nubia вдалося зробити телефон доволі легким і компактним: його товщина — 8,9 мм, а вага — лише 230 грамів. Водночас компактний формат поєднується з потужною батареєю: акумулятор ємністю 7500 мАг забезпечує понад 13 годин безперервної гри.

