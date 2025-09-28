Найкращі смартфони 2025 року в плані роботи процесора: огляд нових iPhone, Asus, Nubia (фото)

Ігрові телефони стали вже по суті окремою категорією гаджетів. Грати на них зручніше, ніж на ноутбуці, а підтримують вони тисячі різноманітних ігор.

У деяких ігрових флагманів навіть є вбудована функція трансляції на Twitch, зазначає techradar.com. Експерти видання протестували ігри на різних смартфонах і назвали найкращі пристрої.

iPhone 17 Pro Max

Як можна здогадатися, це найкращий ігровий iPhone. Завдяки новому процесору A19 Pro та системі охолодження з випарним охолодженням, він чудово підходить для ігор.

Смартфон iPhone 17 Pro Max Фото: Future

Час роботи акумулятора дає змогу грати довго, а якщо ви об'єднати iPhone 17 Pro Max із контролером від Backbone, то можна перетворити смартфон на мініатюрну портативну консоль.

Asus ROG Phone 9 Pro

Цю модель визнали найкращим ігровим телефоном загалом. Його називають монстром продуктивності, і при цьому для ігрового смартфона у нього досить елегантний дизайн. Компанія-виробник навіть забезпечила його бездротовою зарядкою і захистом від води IP68, — зазвичай таке не зустрічається на ігрових телефонах.

Смартфон Asus ROG Phone 9 Pro Фото: techadvisor.com

Акумулятор ємністю 5800 мАг дасть змогу грати кілька годин поспіль, а додатковий порт USB-C дає можливість заряджати телефон прямо під час гри.

RedMagic 10 Pro

Теж відмінний ігровий смартфон, але при цьому більш бюджетний. Оснащений тим же потужним процесором Snapdragon 8 Elite, що і Asus ROG Phone 9 Pro, і з легкістю справляється з будь-якою грою.

Смартфон RedMagic 10 Pro Фото: techadvisor.com

Є також вбудований вентилятор, який допомагає смартфону підтримувати продуктивність під час тривалих ігрових сесій.

Щоправда, дизайн тут специфічний "геймерський" — RGB-підсвічування і напівпрозора задня панель, тож чисто зовні телефон сподобається не всім. До того ж, він не підтримує бездротову зарядку, і є тільки один порт USB-C.

Раніше експерти пояснили, чому у смартфона пам'яті більше, ніж у ноутбука. Одна з причин у тому, що на збільшення обсягу пам'яті на сучасних смартфонах впливають вбудовані моделі штучного інтелекту.

Що стосується ноутбуків, то ваш ігровий ноутбук проживе довше завдяки простим налаштуванням. Завдяки їм можна продовжити час автономної роботи, і зазвичай ці налаштування є на Windows 11.