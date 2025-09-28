Лучшие смартфоны 2025 года в плане работы процессора: обзор новых iPhone, Asus, Nubia (фото)

Игровые телефоны стали уже по сути отдельной категорией гаджетов. Играть на них удобнее, чем на ноутбуке, а поддерживают они тысячи разнообразных игр.

У некоторых игровых флагманов даже есть встроенная функция трансляции на Twitch, отмечает techradar.com. Эксперты издания протестировали игры на разных смартфонах и назвали лучшие устройства.

iPhone 17 Pro Max

Как можно догадаться, это лучший игровой iPhone. Благодаря новому процессору A19 Pro и системе охлаждения с испарительным охлаждением, он прекрасно подходит для игр.

Смартфон iPhone 17 Pro Max Фото: Future

Время работы аккумулятора позволяет играть долго, а если вы объединить iPhone 17 Pro Max с контроллером от Backbone, то можно превратить смартфон в миниатюрную портативную консоль.

Asus ROG Phone 9 Pro

Эту модель признали лучшим игровым телефоном в целом. Его называют монстром производительности, и при этом для игрового смартфона у него довольно элегантный дизайн. Компания-производитель даже снабдила его беспроводной зарядкой и защитой от воды IP68, – обычно такое не встречается на игровых телефонах.

Смартфон Asus ROG Phone 9 Pro Фото: techadvisor.com

Аккумулятор емкостью 5800 мАч позволит играть несколько часов подряд, а дополнительный порт USB-C дает возможность заряжать телефон прямо во время игры.

RedMagic 10 Pro

Тоже отличный игровой смартфон, но при этом более бюджетный. Оснащен тем же мощным процессором Snapdragon 8 Elite, что и Asus ROG Phone 9 Pro, и с легкостью справляется с любой игрой.

Смартфон RedMagic 10 Pro Фото: techadvisor.com

Есть также встроенный вентилятор, который помогает смартфону поддерживать производительность во время длительных игровых сессий.

Правда, дизайн тут специфический "геймерский" – RGB-подсветка и полупрозрачная задняя панель, так что чисто внешне телефон понравится не всем. К тому же, он не поддерживает беспроводную зарядку, и есть только один порт USB-C.

