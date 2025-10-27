Китайский дрон качественно снимает в экстремальных условиях: стоит меньше 300 долларов

Рынок беспилотников сегодня огромен, и в основном на слуху топовые китайские модели вроде DJI. Но есть и бюджетники, которые, несмотря на низкую цену, успешно справляются с многими важными функциями.

Новый бюджетный дрон под названием AE60 Ultra оснащен функцией записи видео в формате 4K, оптическим зумом и даже системой сброса полезной нагрузки, пишет gizmochina.com. А стоит такой беспилотник всего около 294 долларов.

Вес AE60 Ultra составляет 727 граммов – это больше, чем допустимый вес в 250 граммов для незарегистрированных полетов в большинстве регионов, отмечает издание. При этом складная рама дрона (420 мм в разложенном виде и 233 мм – в сложенном) обеспечивает баланс между портативностью и прочностью.

Беспилотник AE60 Ultra оснащен двумя камерами. Основной датчик 4K UHD с углом обзора 110 ° и 5-кратный телеобъектив установлены на трехосевом подвесе для получения плавных кадров. Причем этот подвес поддерживает широкий угол обзора, и дрон может выполнять качественную съемку даже в сложных погодных условиях – например, при сильном ветре.

Общая емкость аккумулятора составляет 9800 мАч, время полета без подзарядки – около 29 минут, а время полной зарядки – шесть часов. Цифровая связь 5G позволяет управлять дроном и передавать видео на расстояние до 12 км. GPS и лазерная система предотвращения препятствий на 360° обеспечивают устойчивость беспилотника. Есть и дополнительный функционал – навигация по точкам маршрута, функция "Следуй за мной" и автоматический возврат домой.

Еще одна фишка – система сброса груза, позволяющая переносить и сбрасывать до 800 граммов. Пульт дистанционного управления тоже по-своему интересен: 7,2-дюймовый сенсорный экран на базе Android обеспечивает полное управление камерой и трансляцию FPV без использования телефона. Зарядка пульта занимает около трех с половиной часов.

