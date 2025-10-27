Китайський дрон якісно знімає в екстремальних умовах: коштує менше 300 доларів

Ринок безпілотників сьогодні величезний, і в основному на слуху топові китайські моделі на кшталт DJI. Але є і бюджетники, які, незважаючи на низьку ціну, успішно справляються з багатьма важливими функціями.

Новий бюджетний дрон під назвою AE60 Ultra оснащений функцією запису відео у форматі 4K, оптичним зумом і навіть системою скидання корисного навантаження, пише gizmochina.com. А коштує такий безпілотник всього близько 294 доларів.

Вага AE60 Ultra становить 727 грамів — це більше, ніж допустима вага в 250 грамів для незареєстрованих польотів у більшості регіонів, зазначає видання. При цьому складна рама дрона (420 мм у розкладеному вигляді і 233 мм — у складеному) забезпечує баланс між портативністю і міцністю.

Безпілотник AE60 Ultra оснащений двома камерами. Основний датчик 4K UHD з кутом огляду 110° і 5-кратний телеоб'єктив встановлені на трьохосьовому підвісі для отримання плавних кадрів. Причому цей підвіс підтримує широкий кут огляду, і дрон може виконувати якісну зйомку навіть у складних погодних умовах — наприклад, за сильного вітру.

Загальна ємність акумулятора становить 9800 мАг, час польоту без підзарядки — близько 29 хвилин, а час повної зарядки — шість годин. Цифровий зв'язок 5G дає змогу керувати дроном і передавати відео на відстань до 12 км. GPS і лазерна система запобігання перешкодам на 360° забезпечують стійкість безпілотника. Є й додатковий функціонал — навігація по точках маршруту, функція "Йди за мною" і автоматичне повернення додому.

Ще одна фішка — система скидання вантажу, що дає змогу переносити і скидати до 800 грамів. Пульт дистанційного керування теж по-своєму цікавий: 7,2-дюймовий сенсорний екран на базі Android забезпечує повне управління камерою і трансляцію FPV без використання телефону. Заряджання пульта займає близько трьох з половиною годин.

Також стало відомо, що найменший FPV-дрон у світі літає всередині пачки чипсів. Відстань між осями його моторів — лише 22 мм.