Складные смартфоны изменятся до неузнаваемости: что готовит Samsung для своих гаджетов

Смартфон Galaxy Z Fold 7 от Samsung уже завоевал славу лучшего складного устройства, но все-таки и ему есть куда расти. Поэтому Samsung всерьез взялась за устранение еще существующих недостатков и уже размышляет о том, каким будет Galaxy Z Fold 8.

Вероятно, Samsung уже придумала, как решить проблему складки, которая появляется на основном дисплее смартфона, когда он складывается пополам, пишет tomsguide.com. Хотя на Galaxy Z Fold 7 эта складка выражена намного меньше, чем на предыдущих моделях, она все еще заметна. По информации издания, Samsung может применить новую технологию "лазерного сверления", которая значительно уменьшит сгибы на дисплее.

Это не единственное изменение, запланированное для Galaxy Z Fold 8. В модели нынешнего года Samsung отказалась от поддержки S Pen, чтобы сделать Z Fold 7 тоньше, но уже в следующем году стилус может вернуться.

К тому же, увеличится емкость аккумулятора: у Z Fold 7 она составляла 4400 мАч, а у новой модели будет уже 5000 мАч. Это действительно хорошая новость, отмечают эксперты, – ведь в смысле батареи Galaxy Z Fold 7 не блистал. Например, он намного уступил по результатам тестов складному смартфону Pixel 10 Pro Fold от Google.

Конкуренцию подстегивает и информация о том, что Apple в 2026 году тоже выпустит складной смартфон (первый в своей истории), причем iPhone Fold может появиться вскорости после выхода Galaxy Z Fold 8.

Ранее сообщалось, что Samsung выпустит гаджет с полностью новым форм-фактором. Речь шла о первом смартфоне с тройным складным экраном под названием Galaxy Z TriFold.

Еще стало известно, что новые складные смартфоны Samsung вскоре после выхода стали невероятно популярными, и их даже стали воровать целыми партиями.