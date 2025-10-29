Складні смартфони зміняться до невпізнання: що готує Samsung для своїх гаджетів

Смартфон Galaxy Z Fold 7 від Samsung вже завоював славу найкращого складного пристрою, але все-таки і йому є куди рости. Тому Samsung всерйоз взялася за усунення ще наявних недоліків і вже розмірковує про те, яким буде Galaxy Z Fold 8.

Ймовірно, Samsung вже придумала, як вирішити проблему складки, яка з'являється на основному дисплеї смартфона, коли він складається навпіл, пише tomsguide.com. Хоча на Galaxy Z Fold 7 ця складка виражена набагато менше, ніж на попередніх моделях, вона все ще помітна. За інформацією видання, Samsung може застосувати нову технологію "лазерного свердління", яка значно зменшить згини на дисплеї.

Це не єдина зміна, запланована для Galaxy Z Fold 8. У моделі нинішнього року Samsung відмовилася від підтримки S Pen, щоб зробити Z Fold 7 тоншим, але вже наступного року стилус може повернутися.

До того ж, збільшиться ємність акумулятора: у Z Fold 7 вона становила 4400 мАг, а в нової моделі буде вже 5000 мАг. Це справді хороша новина, зазначають експерти, — адже в сенсі батареї Galaxy Z Fold 7 не відзначався. Наприклад, він набагато поступився за результатами тестів складному смартфону Pixel 10 Pro Fold від Google.

Відео дня

Конкуренцію підстьобує й інформація про те, що Apple у 2026 році теж випустить складаний смартфон (перший у своїй історії), причому iPhone Fold може з'явитися незабаром після виходу Galaxy Z Fold 8.

Раніше повідомлялося, що Samsung випустить гаджет з повністю новим форм-фактором. Йшлося про перший смартфон із потрійним складним екраном під назвою Galaxy Z TriFold.

Ще стало відомо, що нові складні смартфони Samsung незабаром після виходу стали неймовірно популярними, і їх навіть почали красти цілими партіями.