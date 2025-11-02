Смартфоны заработают лучше: новая функция WhatsApp сэкономит память гаджетов

Пользователи сервиса обмена сообщениями WhatsApp часто сталкиваются с тем, что чаты занимают слишком много места. Но мессенджер уже работает над функцией, которая позволит контролировать объем хранилища вашего смартфона.

Удалять всю историю чатов, чтобы освободить память, больше не придется, поясняет phonearena.com. Новая функция WhatsApp также предложит более эффективные способы удаления слишком больших и ненужных файлов.

Опцию "Управление хранилищем" эксперты обнаружили в последней бета-версии приложения WhatsApp. Она позволяет просматривать сетку файлов, которыми пользователи обмениваются в чате, и сортировать их по размеру. В соответствующей таблице будут отображаться изображения, видео и документы, которые можно будет сортировать по времени публикации.

На первый взгляд, кажется не таким уж важным новшеством, отмечают авторы издания: ведь можно просто перейти в глобальное меню "Управление хранилищем" в настройках телефона и увидеть файлы и медиафайлы из каждой переписки. Однако новая функция сделает информацию о чатах более наглядной и сократит количество действий, которые надо выполнить, чтобы до нее добраться.

Пока что новая опция доступна только ограниченному числу пользователей бета-версии WhatsApp для iOS. Но постепенно она расширяет свое применение и, вероятно, вскоре станет уже общедоступной.

