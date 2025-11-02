Смартфони запрацюють краще: нова функція WhatsApp заощадить пам'ять гаджетів

Користувачі сервісу обміну повідомленнями WhatsApp часто стикаються з тим, що чати займають занадто багато місця. Але месенджер уже працює над функцією, яка дасть змогу контролювати обсяг сховища вашого смартфона.

Видаляти всю історію чатів, щоб звільнити пам'ять, більше не доведеться, пояснює phonearena.com. Нова функція WhatsApp також запропонує більш ефективні способи видалення занадто великих і непотрібних файлів.

Опцію "Управління сховищем" експерти виявили в останній бета-версії додатка WhatsApp. Вона дає змогу переглядати сітку файлів, якими користувачі обмінюються в чаті, і сортувати їх за розміром. У відповідній таблиці відображатимуться зображення, відео та документи, які можна буде сортувати за часом публікації.

На перший погляд, здається не таким уже й важливим нововведенням, зазначають автори видання: адже можна просто перейти до глобального меню "Управління сховищем" у налаштуваннях телефону і побачити файли та медіафайли з кожного листування. Однак нова функція зробить інформацію про чати більш наочною і скоротить кількість дій, які треба виконати, щоб до неї дістатися.

Відео дня

Поки що нова опція доступна тільки обмеженому числу користувачів бета-версії WhatsApp для iOS. Але поступово вона розширює своє застосування і, ймовірно, незабаром стане вже загальнодоступною.

Раніше стало відомо, як захиститися від шахраїв у додатку WhatsApp. Тоді йшлося про можливе шахрайство в групових чатах.

Також повідомлялося, як захиститися від стеження в месенджерах за допомогою секретного коду. Суть методу доволі проста: у кожного чату з наскрізним шифруванням є унікальний код безпеки, і він має бути однаковим у вас і у вашого співрозмовника (так це працює, зокрема, і в WhatApp).