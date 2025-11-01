Если забыли пароль от iPhone: эти простые действия помогут получить доступ к смартфону

Забыть пароль – это одна из самых больших неприятностей, которые могут случиться с владельцем смартфона. Тем более, когда надо быстро сбросить настройки – например, после неудачного обновления ПО, – а вы даже не можете разблокировать телефон.

Иногда повышенные меры безопасности – такие, как на гаджетах Apple, – могут стать серьезной проблемой для пользователей iPhone, пишет slashgear.com. Но даже такая проблема вполне решаема – сбросить настройки на телефоне можно, даже если вам не удается вспомнить пароль.

Как сбросить настройки iPhone без пароля

На iPhone с iOS 15.2 и более поздними версиями Apple предлагает систему Security Lockout для сброса настроек iPhone. Чтобы ей воспользоваться:

На экране блокировки введите неправильный код доступа несколько раз, пока не появится предупреждение "Блокировка безопасности".

На этом этапе в правом нижнем углу экрана появляется опция "Стереть iPhone".

Нажмите "Стереть [имя устройства]" и повторите шаг, чтобы подтвердить, что вы действительно хотите стереть данные.

Теперь введите свой Apple ID, чтобы выйти из учетной записи Apple на устройстве.

После ввода пароля нажмите на опцию "Стереть [имя устройства]" еще раз, чтобы стереть все данные и сбросить настройки телефона до заводских.

После завершения процесса удаления данных телефон перезагрузится и потребует повторной настройки с использованием учетных данных Apple ID. Если у вас есть резервная копия iCloud, данные будут восстановлены в процессе настройки, и можно будет установить новый пароль.

Как сбросить настройки iPhone на компьютере

Этот метод сложнее, чем описанный выше, но зато у него нет ограничений по версии iOS и он может работать даже на старых устройствах Apple. Чтобы сбросить настройки iPhone без пароля с помощью компьютера, подключите кабель Lightning к ПК или Mac и выполните такие действия:

Выключите iPhone.

Нажмите и удерживайте кнопку питания (на iPhone 8 и новее), кнопку уменьшения громкости (на iPhone 7) или кнопку "Домой" Touch ID (на iPhone 6 и iPhone SE первого поколения).

Подключите кабель Lightning к iPhone, продолжая нажимать кнопку, указанную в предыдущем пункте.

Через некоторое время появится экран восстановления iPhone. Теперь можно отпустить кнопку. Отложите телефон и переключитесь на подключенный к нему компьютер.

На Mac с macOS Catalina или более поздней версией откройте Finder и нажмите на подключенный iPhone в левой панели, чтобы открыть страницу телефона. Найдите кнопку "Восстановить iPhone" и нажмите на нее.

На ПК с Windows или Mac под управлением macOS Mojave (или более ранней версии) откройте iTunes, щелкните значок подключенного iPhone, а затем нажмите кнопку "Восстановить".

Дождитесь полного удаления всех данных с iPhone. После завершения процесса отключите iPhone от компьютера и запустите процесс настройки устройства так же, как и на новом устройстве.

Учтите, что описанные методы позволяют владельцу iPhone сбросить настройки только в том случае, если он забыл пароль. Но для продолжения работы после сброса настроек необходимы учетные данные Apple ID. Так что в случае утери или кражи телефона кто-то другой не сможет просто стереть с него все данные и начать использовать его как свой собственный.

