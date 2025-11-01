Якщо забули пароль від iPhone: ці прості дії допоможуть отримати доступ до смартфона

Забути пароль — це одна з найбільших неприємностей, які можуть трапитися з власником смартфона. Тим паче, коли треба швидко скинути налаштування — наприклад, після невдалого оновлення ПЗ, — а ви навіть не можете розблокувати телефон.

Іноді підвищені заходи безпеки — такі, як на гаджетах Apple, — можуть стати серйозною проблемою для користувачів iPhone, пише slashgear.com. Але навіть така проблема цілком вирішувана — скинути налаштування на телефоні можна, навіть якщо вам не вдається згадати пароль.

Як скинути налаштування iPhone без пароля

На iPhone з iOS 15.2 і пізнішими версіями Apple пропонує систему Security Lockout для скидання налаштувань iPhone. Щоб нею скористатися:

На екрані блокування введіть неправильний код доступу кілька разів, поки не з'явиться попередження "Блокування безпеки".

На цьому етапі в правому нижньому кутку екрана з'являється опція "Стерти iPhone".

Натисніть "Стерти [ім'я пристрою]" і повторіть крок, щоб підтвердити, що ви дійсно хочете стерти дані.

Тепер введіть свій Apple ID, щоб вийти з облікового запису Apple на пристрої.

Після введення пароля натисніть на опцію "Стерти [ім'я пристрою]" ще раз, щоб стерти всі дані та скинути налаштування телефону до заводських.

Після завершення процесу видалення даних телефон перезавантажиться і вимагатиме повторного налаштування з використанням облікових даних Apple ID. Якщо у вас є резервна копія iCloud, дані будуть відновлені в процесі налаштування, і можна буде встановити новий пароль.

Як скинути налаштування iPhone на комп'ютері

Цей метод складніший, ніж описаний вище, зате у нього немає обмежень за версією iOS і він може працювати навіть на старих пристроях Apple. Щоб скинути налаштування iPhone без пароля за допомогою комп'ютера, підключіть кабель Lightning до ПК або Mac і виконайте такі дії:

Вимкніть iPhone.

Натисніть і утримуйте кнопку живлення (на iPhone 8 і новіше), кнопку зменшення гучності (на iPhone 7) або кнопку "Додому" Touch ID (на iPhone 6 і iPhone SE першого покоління).

Підключіть кабель Lightning до iPhone, продовжуючи натискати кнопку, зазначену в попередньому пункті.

Через деякий час з'явиться екран відновлення iPhone. Тепер можна відпустити кнопку. Відкладіть телефон і переключіться на підключений до нього комп'ютер.

На Mac з macOS Catalina або пізнішою версією відкрийте Finder і натисніть на під'єднаний iPhone у лівій панелі, щоб відкрити сторінку телефона. Знайдіть кнопку "Відновити iPhone" і натисніть на неї.

На ПК з Windows або Mac під управлінням macOS Mojave (або більш ранньої версії) відкрийте iTunes, клацніть значок підключеного iPhone, а потім натисніть кнопку "Відновити".

Дочекайтеся повного видалення всіх даних з iPhone. Після завершення процесу відключіть iPhone від комп'ютера і запустіть процес налаштування пристрою так само, як і на новому пристрої.

Врахуйте, що описані методи дають змогу власнику iPhone скинути налаштування тільки в тому разі, якщо він забув пароль. Але для продовження роботи після скидання налаштувань необхідні облікові дані Apple ID. Тож у разі втрати або крадіжки телефону хтось інший не зможе просто стерти з нього всі дані і почати використовувати його як свій власний.

