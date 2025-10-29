Китай обскакал США и ЕС: страна производит в разы больше энергии и это очень пугает Запад

OpenAI предупредила Белый дом, что стремление Китая к строительству новых генерирующих мощностей может дать ему преимущество в гонке за ИИ. Компания рекомендует США "ликвидировать электронный разрыв", ежегодно строя новые энергетические мощности на 100 ГВт.

В прошлом году Китай ввел в эксплуатацию 429 ГВт, в то время как США — всего 51 ГВт, сообщил представитель OpenAI Белому дому. Достигая своей цели — обогнать США и стать мировым лидером в области ИИ к 2030 году, — Китай добился реального прогресса в производстве энергии, заявил Кристофер Лихейн, директор по глобальным вопросам OpenAI, пишет utilitydive.com.

В письме Лихейн отметил, что в прошлом году Китай "добавил 429 ГВт новых мощностей, что составляет более трети всей энергосистемы США и более половины всего мирового прироста электроэнергии. Вклад США составил всего 51 ГВт, или 12%.

По данным Международного энергетического агентства, в 2023 году на Китай пришлось 63% мирового прироста возобновляемой энергетики, и ожидается, что к 2030 году на него будет приходиться около 60% этого прироста.

"Мощности ветро- и солнечной энергетики Китая выросли более чем вдвое за три года до 2024 года — с 635 ГВт до 1408 ГВт", — говорится в сентябрьском отчете Ember Energy. "В начале 2025 года совокупные мощности ветро- и солнечной энергетики Китая превысили мощности угольной. Объемы внедрения аккумуляторных батарей утроились за 3 года, при этом в 2024 году Китай увеличил их мощности больше, чем США и ЕС вместе взятые".

По данным Управления энергетической информации, по состоянию на июнь Китай занимал третье место по общей установленной мощности атомных электростанций с 55 ГВт, уступая Франции (63 ГВт) и США (97 ГВт).

Однако "КНР демонстрирует самые высокие темпы роста атомной энергетики в мире: с 1991 года в эксплуатацию введено 57 реакторов", — сообщает EIA. "Согласно данным Международного агентства по атомной энергии, в настоящее время в стадии строительства находятся еще 28 реакторов общей мощностью 30 ГВт. После завершения строительства общая установленная мощность атомных электростанций Китая превзойдет французскую".

Издание отмечает, что такие ИИ-инструменты, как DeepSeek и Qwen (Alibaba) значительно вырвались вперед в продолжающемся соревновании моделей искусственного интеллекта. На Fortune Global Forum Анджни Мидха из Andreessen Horowitz заявил, что Китай доминирует на рынке ИИ с открытым исходным кодом благодаря DeepSeek, и "это выглядит не очень хорошо для США и их союзников", сообщил он Fortune.

Ранее мы писали о том, что солнечные панели не приносят пользы. Расчеты Энергетического института показывают, что возобновляемые источники энергии лишь помогают удовлетворить растущий спрос на энергию, а не заменяют ископаемое топливо.