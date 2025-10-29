Китай обскакав США та ЄС: країна виробляє в рази більше енергії і це дуже лякає Захід

OpenAI попередила Білий дім, що прагнення Китаю до будівництва нових генерувальних потужностей може дати йому перевагу в перегонах за ШІ. Компанія рекомендує США "ліквідувати електронний розрив", щорічно будуючи нові енергетичні потужності на 100 ГВт.

Минулого року Китай ввів в експлуатацію 429 ГВт, тоді як США — лише 51 ГВт, повідомив представник OpenAI Білому дому. Досягаючи своєї мети — обігнати США і стати світовим лідером у сфері ШІ до 2030 року, — Китай домігся реального прогресу у виробництві енергії, заявив Крістофер Ліхейн, директор із глобальних питань OpenAI, пише utilitydive.com.

У листі Ліхейн зазначив, що торік Китай "додав 429 ГВт нових потужностей, що становить понад третину всієї енергосистеми США і більше половини всього світового приросту електроенергії. Внесок США становив лише 51 ГВт, або 12%.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2023 році на Китай припало 63% світового приросту відновлюваної енергетики, і очікується, що до 2030 року на нього припадатиме близько 60% цього приросту.

Відео дня

"Потужності вітро- і сонячної енергетики Китаю зросли більш ніж удвічі за три роки до 2024 року — з 635 ГВт до 1408 ГВт", — йдеться у вересневому звіті Ember Energy. "На початку 2025 року сукупні потужності вітро- і сонячної енергетики Китаю перевищили потужності вугільної. Обсяги впровадження акумуляторних батарей потроїлися за 3 роки, при цьому 2024 року Китай збільшив їхні потужності більше, ніж США і ЄС разом узяті".

За даними Управління енергетичної інформації, станом на червень Китай посідав третє місце за загальною встановленою потужністю атомних електростанцій з 55 ГВт, поступаючись Франції (63 ГВт) і США (97 ГВт).

Однак "КНР демонструє найвищі темпи зростання атомної енергетики у світі: з 1991 року в експлуатацію введено 57 реакторів", — повідомляє EIA. "Згідно з даними Міжнародного агентства з атомної енергії, наразі в стадії будівництва перебувають ще 28 реакторів загальною потужністю 30 ГВт. Після завершення будівництва загальна встановлена потужність атомних електростанцій Китаю перевершить французьку".

Видання зазначає, що такі ШІ-інструменти, як DeepSeek і Qwen (Alibaba), значно вирвалися вперед у змаганні моделей штучного інтелекту, що триває. На Fortune Global Forum Анджні Мідха з Andreessen Horowitz заявив, що Китай домінує на ринку ШІ з відкритим вихідним кодом завдяки DeepSeek, і "це має не дуже добрий вигляд для США та їхніх союзників", повідомив він Fortune.

Раніше ми писали про те, що сонячні панелі не приносять користі. Розрахунки Енергетичного інституту показують, що поновлювані джерела енергії лише допомагають задовольнити зростаючий попит на енергію, а не замінюють викопне паливо.