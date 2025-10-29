Крупное обновление iPhone на подходе: не пропустите 5 полезных функций iOS 26.1 (фото)

Apple готовит важный апдейт iOS 26.1, который принесет на iPhone ряд приятных новшеств. Среди них — исправленный запуск камеры с экрана блокировки, правильный жест выключения будильника и улучшение Apple Music.

Обновление сейчас находится на стадии бета-тестирования и, как ожидается, выйдет для всех пользователей в первой половине ноября. Оно будет доступно для iPhone 11 и новее, пишет MacRumors.

"Часы" и Apple Music

Одним из самых заметных изменений стал новый способ отключения будильника и таймера. Вместо большой кнопки "Стоп", на которую можно было случайно нажать спросонья, теперь появится ползунок "Slide to stop". Это простое и умное решение, которое убережет от случайных нажатий.

Еще одно полезное нововведение ждет пользователей Apple Music. Теперь для переключения треков можно будет просто свайпать по названию песни в плеере, что гораздо удобнее, чем тянуться к маленьким кнопкам.

Жест "Провести вправо" для остановки будильника в iOS 26.1 Фото: macrumors.com

Настройка дизайна и камеры

В iOS 26.1 появится возможность настроить внешний вид нового "стеклянного" интерфейса Liquid Glass. В настройках экрана получится выбрать между прозрачным (Clear) и матовым (Tinted) вариантами оформления.

Также Apple наконец-то добавила опцию, которую давно просили пользователи. В настройках экрана блокировки появится переключатель, который позволит отключить запуск камеры свайпом влево. Это поможет избежать случайных включений камеры в кармане.

Настройка дизайна Liquid Glass в iOS 26.1 Фото: macrumors.com

Безопасность

В обновлении дебютирует и новая опция для фоновой установки патчей безопасности. Эти небольшие исправления критических уязвимостей будут скачиваться автоматически между выходом полноценных обновлений iOS, что сделает iPhone еще более защищенным.

