Велике оновлення iPhone на підході: не пропустіть 5 корисних функцій iOS 26.1 (фото)

Apple готує важливий апдейт iOS 26.1, який принесе на iPhone низку приємних нововведень. Серед них — виправлений запуск камери з екрана блокування, правильний жест вимкнення будильника і поліпшення Apple Music.

Оновлення зараз перебуває на стадії бета-тестування і, як очікується, вийде для всіх користувачів у першій половині листопада. Воно буде доступне для iPhone 11 і новіше, пише MacRumors.

"Годинники" та Apple Music

Однією з найпомітніших змін став новий спосіб вимкнення будильника і таймера. Замість великої кнопки "Стоп", на яку можна було випадково натиснути спросоння, тепер з'явиться повзунок "Slide to stop". Це просте і розумне рішення, яке вбереже від випадкових натискань.

Ще одне корисне нововведення чекає на користувачів Apple Music. Тепер для перемикання треків можна буде просто свайпати за назвою пісні в плеєрі, що набагато зручніше, ніж тягнутися до маленьких кнопок.

Жест "Провести вправо" для зупинки будильника в iOS 26.1

Налаштування дизайну та камери

В iOS 26.1 з'явиться можливість налаштувати зовнішній вигляд нового "скляного" інтерфейсу Liquid Glass. У налаштуваннях екрана вийде вибрати між прозорим (Clear) і матовим (Tinted) варіантами оформлення.

Також Apple нарешті додала опцію, яку давно просили користувачі. У налаштуваннях екрана блокування з'явиться перемикач, який дасть змогу вимкнути запуск камери свайпом вліво. Це допоможе уникнути випадкових увімкнень камери в кишені.

Налаштування дизайну Liquid Glass в iOS 26.1

Безпека

В оновленні дебютує і нова опція для фонового встановлення патчів безпеки. Ці невеликі виправлення критичних вразливостей будуть завантажуватися автоматично між виходом повноцінних оновлень iOS, що зробить iPhone ще більш захищеним.

Також повідомляли про автономність iPhone до і після нового дизайну iOS. У детальному тесті з'ясували, чи впливає "скляний" дизайн Liquid Glass в iOS 26.1 на час роботи iPhone. Результати виявилися абсолютно несподіваними.