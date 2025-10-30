Купить новый смартфон и не прогадать: топ 5 функций, которые критично важны для гаджета

Покупка нового телефона – ответственное дело, и к нему надо подойти с умом. Яркий дисплей, мощная камера – это, конечно, важно, но есть еще и базовые функции, которые могут даже спасти вам жизнь.

В приоритете при покупке смартфона должны быть настройки, которые пригодятся в повседневной жизни, отмечает slashgear.com. Издание публикует список функций безопасности, которые должны быть на любом приличном смартфоне – независимо от того, работает он на Android или на iOS.

Экстренный вызов

Когда вы попадаете в экстремальную ситуацию, вам уже не до пароля на телефоне. Бывает, что каждая секунда на счету, поэтому функция SOS критически важна.

На iPhone вместо ввода пароля для доступа к вызовам можно нажать "Экстренный вызов" на экране блокировки и затем набрать номер экстренной службы.

На телефоне Android функцию "Экстренный вызов – SOS" можно включить в меню "Настройки". Она находится в меню "Безопасность и экстренные вызовы".

Відео дня

Автоматические оповещения контактов

Кроме вызова экстренных служб, ваш смартфон также может оповещать ваших близких о несчастном случае, произошедшем с вами.

Если у вас iPhone 14 или более поздней версии, вы можете добавить контакты для экстренной связи в приложении "Здоровье" в разделе "Медицинская карта".

Пользователи Android могут включить эту функцию в приложении "Экстренная связь".

Режим вождения

Сотни тысяч аварий происходят из-за того, что водитель отвлекся на что-то, когда был за рулем. Но неприятностей можно избежать, если включить режим "Вождение" на смартфоне.

Если у вас iPhone, эта функция называется "Фокус вождения". Вы можете активировать её из "Пункта управления", удерживая кнопку "Фокус", а затем выбрав "Вождение".

Для телефонов Android вы можете включить режим вождения, найдя "Режимы" и "Процедуры" в меню "Настройки".

Защита от кражи

Встроенные функции защиты от кражи помогут быстро найти ваш гаджет и защитить ваши данные.

Для iPhone функция защиты от кражи устройства позволяет настроить задержку безопасности, когда устройство находится вне привычных мест, таких как дом или работа. Например, если вор попытается изменить ваш пароль, ваше устройство потребует проверки Face ID или Touch ID в качестве дополнительной меры предосторожности. Вы также можете включить этот дополнительный шаг независимо от того, где находится ваш телефон. У Apple есть и функция "Найти iPhone", с помощью которой вы можете отслеживать местоположение устройства.

В Android есть похожие функции, включая "Блокировку при обнаружении кражи", "Удаленную блокировку" и "Блокировку при неудачной аутентификации". Функция "Найти мое устройство" также может помочь вам отследить телефон.

Медицинская информация

На iPhone вы можете настроить медицинскую идентификацию в приложении "Здоровье". Передвиньте переключатель, чтобы эта информация была доступна с экрана блокировки и автоматически передавалась службам экстренного реагирования при вызове помощи.

На телефонах Android вы можете использовать приложение "Личная безопасность" (оно может отображаться на экране как "Безопасность и экстренная помощь"). В приложении можно добавить такие данные, как группа крови, аллергии и прочее.

Ранее стало известно про две скрытые функции Android, которые защитят ваш смартфон. Специалисты советуют включить Identity Check и Advanced Protection.