Купити новий смартфон і не прогадати: топ 5 функцій, які критично важливі для гаджета

Купівля нового телефону — відповідальна справа, і до неї треба підійти з розумом. Яскравий дисплей, потужна камера — це, звісно, важливо, але є ще й базові функції, які можуть навіть врятувати вам життя.

У пріоритеті під час купівлі смартфона мають бути налаштування, які стануть у пригоді в повсякденному житті, зазначає slashgear.com. Видання публікує список функцій безпеки, які мають бути на будь-якому пристойному смартфоні — незалежно від того, працює він на Android чи на iOS.

Екстрений виклик

Коли ви потрапляєте в екстремальну ситуацію, вам уже не до пароля на телефоні. Буває, що кожна секунда на рахунку, тому функція SOS критично важлива.

На iPhone замість введення пароля для доступу до викликів можна натиснути "Екстрений виклик" на екрані блокування і потім набрати номер екстреної служби.

На телефоні Android функцію "Екстрений виклик — SOS" можна увімкнути в меню "Налаштування". Вона знаходиться в меню "Безпека та екстрені виклики".

Автоматичні сповіщення контактів

Крім виклику екстрених служб, ваш смартфон також може сповіщати ваших близьких про нещасний випадок, що стався з вами.

Якщо у вас iPhone 14 або пізнішої версії, ви можете додати контакти для екстреного зв'язку в застосунку "Здоров'я" в розділі "Медична карта".

Користувачі Android можуть увімкнути цю функцію в застосунку "Екстрений зв'язок".

Режим водіння

Сотні тисяч аварій стаються через те, що водій відволікся на щось, коли був за кермом. Але неприємностей можна уникнути, якщо ввімкнути режим "Водіння" на смартфоні.

Якщо у вас iPhone, ця функція називається "Фокус водіння". Ви можете активувати її з "Пункта управління", утримуючи кнопку "Фокус", а потім вибравши "Водіння".

Для телефонів Android ви можете ввімкнути режим водіння, знайшовши "Режими" і "Процедури" в меню "Налаштування".

Захист від крадіжки

Вбудовані функції захисту від крадіжки допоможуть швидко знайти ваш гаджет і захистити ваші дані.

Для iPhone функція захисту від крадіжки пристрою дає змогу налаштувати затримку безпеки, коли пристрій перебуває поза звичними місцями, як-от дім або робота. Наприклад, якщо злодій спробує змінити ваш пароль, ваш пристрій потребуватиме перевірки Face ID або Touch ID як додаткового запобіжного заходу. Ви також можете увімкнути цей додатковий крок незалежно від того, де знаходиться ваш телефон. В Apple є і функція "Знайти iPhone", за допомогою якої ви можете відстежувати місце розташування пристрою.

В Android є схожі функції, включно з "Блокуванням у разі виявлення крадіжки", "Віддаленим блокуванням" і "Блокуванням у разі невдалої аутентифікації". Функція "Знайти мій пристрій" також може допомогти вам відстежити телефон.

Медична інформація

На iPhone ви можете налаштувати медичну ідентифікацію в додатку "Здоров'я". Пересуньте перемикач, щоб ця інформація була доступна з екрана блокування й автоматично передавалася службам екстреного реагування під час виклику допомоги.

На телефонах Android ви можете використовувати додаток "Особиста безпека" (він може відображатися на екрані як "Безпека та екстрена допомога"). У додатку можна додати такі дані, як група крові, алергії та інше.

Раніше стало відомо про дві приховані функції Android, які захистять ваш смартфон. Фахівці радять увімкнути Identity Check і Advanced Protection.