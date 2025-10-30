Производитель "Мавиков" попал в громкий скандал: в чем обвиняют компанию

Итальянское антимонопольное управление (AGCM) начало расследование против китайского производителя дронов DJI и его итальянского дистрибьютора Nital относительно вероятного давления на розничных торговцев с целью сохранения фиксированных цен на дроны DJI Enterprise по всей Италии.

Если нарушения DJI будут подтверждены, компании грозит штраф в размере 10% от мирового дохода. Это финансовое взыскание может превысить 400 миллионов долларов, отмечает DroneXL.

По данным AGCM, DJI и Nital якобы создали систему, которая контролировала цены розничных торговцев на сайте Nital hobbyhobby.it, функционировавшем как неофициальный "прайс-лист" для итальянского рынка. Розничные торговцы, которые отклонялись от этих цен, получали предупреждения, включавшие угрозы перебоями в поставках и ограничения на использование торговых марок DJI.

В ведомстве также утверждают, что компании блокировали параллельный импорт, препятствуя итальянским розничным торговцам покупать дроны DJI Enterprise у иностранных дистрибьюторов по более низким ценам.

Сообщается, что представители AGCM уже провели проверки в штаб-квартире Nital в Монкалери, вблизи Турина, а также рейды в нескольких розничных торговцах дронов DJI Enterprise по всей Италии. Специалисты искали доказательства существования систем мониторинга цен и коммуникаций, которые угрожали розничным торговцам из-за отклонения от цен.

Расследование разворачивается вокруг дронов DJI Enterprise — профессиональных аппаратов, используемых для общественной безопасности, пожаротушения, поиска и спасения, промышленных инспекций, точного земледелия и профессиональной геодезии.

Кроме того, в AGCM отметили, что вероятная схема фиксации цен также распространялась на дополнительные продукты и услуги, продаваемые отдельно, включая расширенные гарантии, пусковые платформы и аксессуары.

Напомним, американские законодатели намерены заблокировать продажу дронов DJI, обвиняя компанию в ряде нарушений, включая использование принудительного труда, получение несправедливых субсидий и создание киберугрозы.