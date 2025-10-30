Виробник "Мавіків" втрапив у гучний скандал: в чому звинувачують компанію

Італійське антимонопольне управління (AGCM) розпочало розслідування проти китайського виробника дронів DJI та його італійського дистриб'ютора Nital щодо ймовірного тиску на роздрібних торговців з метою збереження фіксованих цін на дрони DJI Enterprise по всій Італії.

Якщо порушення DJI будуть підтверджені, компанії загрожує штраф у розмірі 10% від світового доходу. Це фінансове стягнення може перевищити 400 мільйонів доларів, зазначає DroneXL.

За даними AGCM, DJI та Nital нібито створили систему, яка контролювала ціни роздрібних торговців на сайті Nital hobbyhobby.it, що функціонував як неофіційний "прайс-лист" для італійського ринку. Роздрібні торговці, які відхилялися від цих цін, отримували попередження, що включали погрози перебоями в постачанні та обмеження на використання торгових марок DJI.

У відомстві також стверджують, що компанії блокували паралельний імпорт, перешкоджаючи італійським роздрібним торговцям купувати дрони DJI Enterprise у іноземних дистриб'юторів за нижчими цінами.

Повідомляється, що представники AGCM вже провели перевірки в штаб-квартирі Nital у Монкальєрі, поблизу Турина, а також рейди в кількох роздрібних торговцях дронів DJI Enterprise по всій Італії. Фахівці шукали докази існування систем моніторингу цін та комунікацій, що погрожували роздрібним торговцям через відхилення від цін.

Розслідування розгортається довкола дронів DJI Enterprise – професійних апаратів, що використовуються для громадської безпеки, пожежогасіння, пошуку та порятунку, промислових інспекцій, точного землеробства та професійної геодезії.

Окрім того, у AGCM зазначили, що ймовірна схема фіксації цін також поширювалася на додаткові продукти та послуги, що продаються окремо, включаючи розширені гарантії, пускові платформи та аксесуари.

Нагадаємо, американські законодавці мають намір заблокувати продаж дронів DJI, звинувачуючи компанію в низці порушень, включаючи використання примусової праці, отримання несправедливих субсидій та створення кіберзагрози.