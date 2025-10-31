Самые популярные Wi-Fi роутеры TP-Link хотят запретить в США: чем они опасны

Ряд федеральных департаментов и агентств США поддержали предложение запретить продажу домашних маршрутизаторов TP-Link, назвав их угрозой национальной безопасности из-за связей поставщика с Китаем.

Инициатива предусматривает блокирование продажи сетевых устройств от TP-Link Systems из Ирвайна, Калифорния, которая была выделена из китайской компании TP-Link Technologies, но владеет некоторыми бывшими активами этой компании в Китае. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на свои источники.

Представители Министерства торговли США пришли к выводу, что продукты TP-Link Systems представляют риск, поскольку продукты этой американской компании обрабатывают конфиденциальные американские данные. Кроме того, по мнению чиновников, она остается под юрисдикцией или влиянием китайского правительства.

В свою очередь TP-Link Systems утверждает, что она полностью отделилась от китайской TP-Link Technologies. Представитель TP-Link Systems Джефф Сидман назвал "бессмысленным" предположение, что меры, принятые против компании, могут служить "козырем" в переговорах между США и Китаем.

"TP-Link решительно отрицает любые утверждения о том, что ее продукты представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. TP-Link — это американская компания, которая стремится поставлять высококачественные и безопасные продукты на рынок США и за его пределы", — добавила пресс-секретарь TP-Link Systems Рикка Сильверио.

На сайте TP-Link Systems сказано, что компания занимает 36% американского рынка домашних маршрутизаторов за счет прямых продаж. В то же время оценки и свидетельства Конгресса США указывают на долю более 50%.

Напомним, исследователи из Германии обнаружили, что сигналы Wi-Fi можно использовать для получения изображений и распознавания людей почти с идеальной точностью.

Фокус также сообщал, что в роутерах TP-Link, срок службы которых давно истек, обнаружена уязвимость, позволяющая хакерам полностью взять контроль над устройством.