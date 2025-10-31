Найпопулярніші Wi-Fi роутери TP-Link хочуть заборонити у США: чим вони небезпечні

Низка федеральних департаментів та агентств США підтримали пропозицію заборонити продаж домашніх маршрутизаторів TP-Link, назвавши їх загрозою національній безпеці через зв'язки постачальника з Китаєм.

Ініціатива передбачає блокування продажу мережевих пристроїв від TP-Link Systems з Ірвайна, Каліфорнія, яка була виділена з китайської компанії TP-Link Technologies, але володіє деякими колишніми активами цієї компанії в Китаї. Про це пише Washington Post з посиланням на свої джерела.

Представники Міністерства торгівлі США дійшли висновку, що продукти TP-Link Systems становлять ризик, оскільки продукти цієї американської компанії обробляють конфіденційні американські дані. Окрім того, на думку посадовців, вона залишається під юрисдикцією або впливом китайського уряду.

Своєю чергою TP-Link Systems стверджує, що вона повністю відокремилася від китайської TP-Link Technologies. Речник TP-Link Systems Джефф Сідман назвав "безглуздим" припущення, що заходи, вжиті проти компанії, можуть слугувати "козирем" у переговорах між США та Китаєм.

"TP-Link рішуче заперечує будь-які твердження про те, що її продукти становлять загрозу національній безпеці Сполучених Штатів. TP-Link – це американська компанія, яка прагне постачати високоякісні та безпечні продукти на ринок США та за його межі", — додала речниця TP-Link Systems Рікка Сільверіо.

На сайті TP-Link Systems сказано, що компанія займає 36% американського ринку домашніх маршрутизаторів за рахунок прямих продажів. Водночас оцінки та свідчення Конгресу США вказують на частку понад 50%.

Нагадаємо, дослідники з Німеччини виявили, що сигнали Wi-Fi можна використовувати для отримання зображень і розпізнавання людей майже з ідеальною точністю.

Фокус також повідомляв, що у роутерах TP-Link, термін служби яких давно минув, виявлено вразливість, що дає змогу хакерам повністю взяти контроль над пристроєм.