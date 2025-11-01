Эксперты развенчали популярные мифы о смартфонах: каким "историям" не стоит верить

Современные смартфоны становится все умнее. Но некоторые предубеждения из прошлого до сих пор в ходу, – мол, приложения надо закрывать, чтобы экономить заряд.

Самое время избавиться от прижившихся мифов о смартфонах, пишет makeuseof.com. Навязчивый "микроменеджемент" из прошлого не только бесполезен, но даже может и навредить вашему гаджету.

Например, перестаньте старательно удалять недавние приложения. Ваш телефон совсем не нуждается в такой постоянной "уборке".

Знакомая ситуация: на Android вы нажимаете кнопку "Очистить все", чтобы закрыть все приложения сразу, на iPhone придется смахивать каждое приложение по отдельности. Но на самом деле, когда вы выходите из приложения, оно не продолжает работать на полную мощность в фоновом режиме. И Android, и iOS разработаны так, чтобы "замораживать" неиспользуемые приложения. А смахивание закрывает их полностью – так что в следующий раз, когда вы откроете Instagram, Messenger или даже камеру, вашему телефону придется начинать весь процесс заново.

Как видим, такое действие совершенно не оказывает позитивного влияния на работу аккумулятора. Эта привычка просто осталась с тех времен, когда телефоны и компьютеры еще были слабоваты, и на них приложения действительно надо было закрывать.

Даже больше – постоянное закрытие приложений как раз и добавляет работы батарее вашего телефона. Когда вы возвращаетесь в приложение, телефон снова загружает все данные, перезапускает фоновые провесы и переписывает интерфейс – а на это, конечно, уходит ресурс, причем больший, чем если бы вы просто оставили приложения в покое.

Но есть и такие случаи, когда удалять приложения реально необходимо. Например, если какое-то приложение зависло или начало вести себя странно. Тогда перезапуск будет полезен, потому что он помогает устранить временный сбой.

Можно позакрывать и приложения, которые работают в фоновом режиме, когда они вам не нужны. Это, к примеру, Google Карты, сервисы совместных поездок или службы доставки еды. Они продолжают использовать GPS и мобильный интернет даже после того, как вы из них выйдете. Чтобы избежать таких напрасных энергозатрат, ненужное приложение лучше просто закрыть.

