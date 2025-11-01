Експерти розвінчали популярні міфи про смартфони: яким "історіям" не варто вірити

Сучасні смартфони стають дедалі розумнішими. Але деякі упередження з минулого досі в ходу, — мовляв, додатки треба закривати, щоб економити заряд.

Саме час позбутися прижилися міфів про смартфони, пише makeuseof.com. Нав'язливий "мікроменеджемент" з минулого не тільки не приносить користі, але навіть може і нашкодити вашому гаджету.

Наприклад, перестаньте старанно видаляти нещодавні додатки. Ваш телефон зовсім не потребує такого постійного "прибирання".

Знайома ситуація: на Android ви натискаєте кнопку "Очистити все", щоб закрити всі додатки одразу, на iPhone доведеться змахувати кожен додаток окремо. Але насправді, коли ви виходите з програми, вона не продовжує працювати на повну потужність у фоновому режимі. І Android, і iOS розроблені так, щоб "заморожувати" невикористовувані додатки. А змахування закриває їх повністю — тож наступного разу, коли ви відкриєте Instagram, Messenger або навіть камеру, вашому телефону доведеться починати весь процес заново.

Відео дня

Як бачимо, така дія абсолютно не чинить позитивного впливу на роботу акумулятора. Ця звичка просто залишилася з тих часів, коли телефони та комп'ютери ще були слабенькі, і на них додатки дійсно треба було закривати.

Навіть більше — постійне закриття додатків якраз і додає роботи батареї вашого телефона. Коли ви повертаєтеся в застосунок, телефон знову завантажує всі дані, перезапускає фонові провисання і переписує інтерфейс — а на це, звісно, витрачається ресурс, причому більший, ніж якби ви просто дали застосункам спокій.

Але є й такі випадки, коли видаляти додатки реально необхідно. Наприклад, якщо якийсь застосунок зависнув або почав поводитися дивно. Тоді перезапуск буде корисний, тому що він допомагає усунути тимчасовий збій.

Можна позакривати і додатки, які працюють у фоновому режимі, коли вони вам не потрібні. Це, наприклад, Google Карти, сервіси спільних поїздок або служби доставки їжі. Вони продовжують використовувати GPS і мобільний інтернет навіть після того, як ви з них вийдете. Щоб уникнути таких марних енерговитрат, непотрібний застосунок краще просто закрити.

Раніше повідомлялося, що безкоштовні китайські VPN-додатки можуть "зливати" інформацію про вас. Вони зручні, коли треба обійти обмеження в інтернеті, але про безпеку теж забувати не варто.