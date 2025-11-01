Со взрывчаткой и FPV-дронами: Китай показал работу боевых роботов-собак (видео)

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продемонстрировала возможности своих роботов-собак во время недавних учений по высадке десанта.

В ходе испытаний робопсы преодолевали препятствия, чтобы расчистить пути для продвигающихся войск. Их поддерживали FPV-дроны, которые наносили удары по позициям противника и обеспечивали прикрытие огнем во время имитированного штурма, пишет газета SCMP.

Военные учения НОАК

Сообщается, что на протяжении всей операции разведывательные БПЛА контролировали поле боя и определяли позиции противника. В свою очередь роботы-собаки транспортировали боеприпасы для солдат на позициях.

В сюжете также можно заметить робопса с пулеметом на спине, который сопровождал группу десантников. Военные продвигались сквозь джунгли, чтобы проникнуть в "тыл противника" и перехватить вражеское подкрепление.

В статье подчеркивается потенциальная боевая роль робопсов в возможном сценарии вторжения материкового Китая на Тайвань. Однако результаты учений показали, что эта технология имеет ряд недостатков. Например, согласно обнародованному видео, защищавшийся солдат смог легко сбить робота-собаку издалека, когда тот двигался по открытому пляжу.

Напомним, в Китае продемонстрировали боевого робота-собаку Rocket Launcher, оснащенного компактной ракетной установкой.

Фокус также сообщал, что американская компания Throwflame создала первого в мире робота-собаку, оснащенного огнеметом.