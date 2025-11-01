З вибухівкою та FPV-дронами: Китай показав роботу бойових роботів-собак (відео)

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) продемонструвала можливості своїх роботів-собак під час нещодавніх навчань з висадки десанту.

В ході випробувань робопси долали перешкоди, щоб розчистити шляхи для військ, що просуваються. Їх підтримували FPV-дрони, які завдавали ударів по позиціях противника та забезпечували прикриття вогнем під час імітованого штурму, пише газета SCMP.

Військові навчання НВАК

Повідомляється, що впродовж усієї операції розвідувальні БПЛА контролювали поле бою та визначали позиції противника. Своєю чергою роботи-собаки транспортували боєприпаси для солдатів на позиціях.

Важливо

Робот-пес вистрілив у блогера з вогнемета в прямому ефірі, щоб той не гавкав (відео)

В сюжеті також можна помітити робопса з кулеметом на спині, який супроводжував групу десантників. Військові просувалися крізь джунглі, щоб проникнути в "тил противника" та перехопити вороже підкріплення.

Відео дня

У статті підкреслюється потенційна бойова роль робопсів у можливому сценарії вторгнення материкового Китаю на Тайвань. Однак результати навчань показали, що ця технологія має низку недоліків. Наприклад, згідно з оприлюдненим відео, солдат, що захищався, зміг легко збити робота-собаку здалеку, коли той рухався відкритим пляжем.

Нагадаємо, в Китаї продемонстрували бойового робота-собаку Rocket Launcher, оснащеного компактною ракетною установкою.

Фокус також повідомляв, що американська компанія Throwflame створила першого у світі робота-собаку, оснащеного вогнеметом.