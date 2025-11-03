Дроны получат лазерную указку для точности: что придумали разработчики (видео)

Во Франции придумали лазерную указку, которую можно устанавливать на дроны для определения целей, по которым будут наноситься точечные удары с больших расстояний.

Компактную систему лазерного целеуказания представил французский производитель беспилотных летательных аппаратов Merio, пишет interestingengineering.com. Устройство под названием Milvus "рисует" или подсвечивает цели лазерным лучом.

После этого высокоточное оружие – например, бомбы с лазерным наведением, ракеты или умные артиллерийские снаряды, – можно наводить на отраженный лазерный луч и поражать цели с предельной точностью.

До сих пор лазерные целеуказатели в основном использовались наземными войсками (например, авианаводчиками) или пилотируемыми самолетами, отмечает издание. Людям приходилось находиться достаточно близко, чтобы видеть и отмечать цель, часто в пределах досягаемости вражеского огня. Так что в этом смысле Milvus – действительно шаг вперед, ведь система Merio позволяет доверить миссию наведения беспилотникам и обеспечить безопасность самих военнослужащих.

Подвес Milvus 16MW, несмотря на компактность, обладает довольно широким функционалом. Он включает в себя дневную камеру Full HD с 30-кратным (или 36-кратным) оптическим зумом и охлаждаемую инфракрасную камеру MWIR 640×480 с 15-кратным оптическим зумом.

Подвес также оснащен лазерным дальномером с радиусом действия 12 км и лазерным указателем. А весит устройство всего около трех килограммов.

При установке на БПЛА Milvus может обнаруживать и сопровождать цели и днем, и ночью. Он "закрашивает" их кодированным лазерным лучом, а затем передает координаты цели другим платформам (самолетам, артиллерии или кораблям). Дрон может обнаружить и пометить цель и дать возможность вести огонь с дальней дистанции, фактически формируя таким образом "сетевую" цепочку поражения.

Новый подвес разработан в сотрудничестве с португальским производителем дронов TEKEVER. Это хоть и небольшой, но важный шаг к полностью сетевым европейским системам боя, отмечают эксперты. Во-первых, благодаря ему военные будут в безопасности, ведь им не нужно будет вручную отмечать цели. Во-вторых, он существенно повышает точность лазерного наведения, снижая при этом сопутствующий ущерб. По мнению специалистов, изобретение такого лазерного беспилотника способствует обеспечению европейской военной автономии: оно доказывает, что Европа способна создавать и собственные технологии наведения, а не только полагаться на американские или израильские системы.

