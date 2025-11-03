Дрони отримають лазерну указку для точності: що придумали розробники (відео)

У Франції вигадали лазерну указку, яку можна встановлювати на дрони для визначення цілей, по яких завдаватимуться точкові удари з великих відстаней.

Компактну систему лазерного цілевказівки представив французький виробник безпілотних літальних апаратів Merio, пише interestingengineering.com. Пристрій під назвою Milvus "малює" або підсвічує цілі лазерним променем.

Після цього високоточну зброю — наприклад, бомби з лазерним наведенням, ракети або розумні артилерійські снаряди, — можна наводити на відбитий лазерний промінь і вражати цілі з граничною точністю.

Досі лазерні цілевказівники в основному використовувалися наземними військами (наприклад, авіанавідниками) або пілотованими літаками, зазначає видання. Людям доводилося перебувати досить близько, щоб бачити і відзначати ціль, часто в межах досяжності ворожого вогню. Тож у цьому сенсі Milvus — справді крок уперед, адже система Merio дає змогу довірити місію наведення безпілотникам і забезпечити безпеку самих військовослужбовців.

Підвіс Milvus 16MW, незважаючи на компактність, має досить широкий функціонал. Він містить денну камеру Full HD з 30-кратним (або 36-кратним) оптичним зумом і охолоджувану інфрачервону камеру MWIR 640×480 з 15-кратним оптичним зумом.

Підвіс також оснащений лазерним далекоміром з радіусом дії 12 км і лазерним покажчиком. А важить пристрій лише близько трьох кілограмів.

При установці на БПЛА Milvus може виявляти і супроводжувати цілі і вдень, і вночі. Він "зафарбовує" їх кодованим лазерним променем, а потім передає координати цілі іншим платформам (літакам, артилерії або кораблям). Дрон може виявити і позначити ціль і дати можливість вести вогонь з дальньої дистанції, фактично формуючи таким чином "мережевий" ланцюжок ураження.

Новий підвіс розроблено у співпраці з португальським виробником дронів TEKEVER. Це хоч і невеликий, але важливий крок до повністю мережевих європейських систем бою, зазначають експерти. По-перше, завдяки йому військові будуть у безпеці, адже їм не потрібно буде вручну позначати цілі. По-друге, він істотно підвищує точність лазерного наведення, знижуючи при цьому супутній збиток. На думку фахівців, винахід такого лазерного безпілотника сприяє забезпеченню європейської військової автономії: він доводить, що Європа здатна створювати і власні технології наведення, а не тільки покладатися на американські або ізраїльські системи.

Раніше стало відомо, що Німеччина успішно випробувала новітній бойовий лазер, який "спалює" дрони в повітрі.

Також повідомлялося, що найменший FPV-дрон у світі літає всередині пачки чіпсів. Відстань між осями його моторів — лише 22 мм, що втричі менше за попередній рекорд.