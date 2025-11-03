С новым Xiaomi можно забыть о зарядке: смартфон получит батарею 9000 мАч, и это не предел

Одно из главных неудобств для пользователей – это, пожалуй, опасения насчет зарядки смартфона. Но уже на подходе гаджет с такой мощной батареей, что волноваться будет не о чем.

Новая серия китайских смартфонов Redmi Turbo 5 может быть оснащена одним из самых больших аккумуляторов для смартфонов в истории, пишет phonearena.com. Речь о батарее емкостью 9000 мАч и зарядке мощностью 100 Вт.

Если информация, пока что поступающая только из утечек, подтвердится, то можно будет говорить о переходе батарей для смартфонов на новый уровень, отмечает издание.

Как сообщают инсайжеры, суббренд Xiaomi Redmi готовится выпустить как минимум один смартфон из серии Redmi Turbo 5 с огромным аккумулятором на 9000 мАч. А так как батарея будет дополнена сверхбыстрой зарядкой мощностью 100 Вт, то опасения насчет того, успеет ли телефон подзарядиться до нужного уровня, останутся в прошлом.

По сути, это один из самых больших аккумуляторов, о которых когда-либо говорили для массового смартфона, подчеркивают специалисты. Между прочим, уже есть информация о том, что на стадии тестирования находится и вариант батареи на целых 10 000 мАч.

Такая огромная батарея явно указывает на применение кремний-углеродной технологии. Именно она дает производителям возможность увеличивать мощность, не увеличивая при этот сам телефон. Новая кремний-углеродная технология запустилась уже на многих китайских гаджетах – в частности, ее используют в сериях OnePlus 15, серия Vivo X300 и Oppo Find X9. А вот такие лидеры отрасли, как Samsung и Apple, ее пока что не применяют и поэтому вынуждены использовать аккумуляторы меньшей емкости. Если так пойдет и дальше, то их флагманы скоро начнут заметно отставать от китайских конкурентов по емкости аккумуляторов, предупреждает издание.

Что касается Redmi Turbo 5, то ожидается, что эта линейка будет запущена в период с декабря 2025-го по январь 2026 года. Какая именно модель новой серии будет оснащена огромным аккумулятором, пока точно не ясно. Возможно, это будет модель Pro или Pro Max, так как для базовой модели указывают аккумулятор только на 7500 мАч.

Еще ходят предположения насчет чипсета MediaTek Dimensity 8500 для базовой модели. Есть информация, что этот чипсет способен набрать более 2 миллионов баллов в AnTuTu. А "продвинутая" модель Redmi Turbo 5 Pro, вероятно, будет оснащена или процессором Dimensity 9500e, или Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ранее сообщалось, что китайская компания Xiaomi тестирует телефон с аккумулятором емкостью 8500 мАч и толщиной корпуса 8,5 мм. Уже тогда предполагали, что речь идет о новой линейке суббренда Redmi.