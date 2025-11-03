З новим Xiaomi можна забути про зарядку: смартфон отримає батарею 9000 мАг, і це не межа

Одна з головних незручностей для користувачів — це, мабуть, побоювання щодо зарядки смартфона. Але вже на підході гаджет з такою потужною батареєю, що хвилюватися буде нема про що.

Нова серія китайських смартфонів Redmi Turbo 5 може бути оснащена одним із найбільших акумуляторів для смартфонів в історії, пише phonearena.com. Мова про батарею ємністю 9000 мАг і зарядку потужністю 100 Вт.

Якщо інформація, яка поки що надходить тільки з витоків, підтвердиться, то можна буде говорити про перехід батарей для смартфонів на новий рівень, зазначає видання.

Як повідомляють інсайдери, суббренд Xiaomi Redmi готується випустити щонайменше один смартфон із серії Redmi Turbo 5 з величезним акумулятором на 9000 мАг. А оскільки батарею буде доповнено надшвидкою зарядкою потужністю 100 Вт, то побоювання щодо того, чи встигне телефон підзарядитися до потрібного рівня, залишаться в минулому.

По суті, це один з найбільших акумуляторів, про які коли-небудь говорили для масового смартфона, підкреслюють фахівці. Між іншим, уже є інформація про те, що на стадії тестування перебуває і варіант батареї на цілих 10 000 мАг.

Така величезна батарея явно вказує на застосування кремній-вуглецевої технології. Саме вона дає виробникам можливість збільшувати потужність, не збільшуючи при цьому сам телефон. Нова кремній-вуглецева технологія запустилася вже на багатьох китайських ґаджетах — зокрема, її використовують у серіях OnePlus 15, серія Vivo X300 і Oppo Find X9. А ось такі лідери галузі, як Samsung і Apple, її поки що не застосовують, а отже, змушені використовувати акумулятори меншої ємності. Якщо так піде і далі, то їхні флагмани скоро почнуть помітно відставати від китайських конкурентів за ємністю акумуляторів, попереджає видання.

Що стосується Redmi Turbo 5, то очікується, що цю лінійку запустять у період з грудня 2025-го по січень 2026 року. Яка саме модель нової серії буде оснащена величезним акумулятором, поки точно не ясно. Можливо, це буде модель Pro або Pro Max, оскільки для базової моделі вказують акумулятор тільки на 7500 мАг.

Ще ходять припущення щодо чипсета MediaTek Dimensity 8500 для базової моделі. Є інформація, що цей чипсет здатний набрати понад 2 мільйони балів в AnTuTu. А "просунута" модель Redmi Turbo 5 Pro, ймовірно, буде оснащена або процесором Dimensity 9500e, або Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Раніше повідомлялося, що китайська компанія Xiaomi тестує телефон з акумулятором ємністю 8500 мАг і товщиною корпусу 8,5 мм. Уже тоді припускали, що йдеться про нову лінійку суббренду Redmi.