Поставьте на свой смартфон: названы топ 5 самых полезных приложений для Android

Если вы уже владелец смартфона на базе Android – или же собираетесь перейти на Android вместо iPhone – то важно не потеряться в огромном множестве приложений. Надо знать, какие из них вам пригодятся, чтобы не установить лишнего и в то же время пользоваться смартфоном с максимальным комфортом.

Приложения для Android, как правило, бесплатны, и сама экосистема более открыта по сравнению с iOS, отмечает slashgear.com. Издание предлагает собственный рейтинг самых полезных приложений для смартфонов Android.

Proton VPN

Эксперты советуют не слишком полагаться на бесплатные VPN-сервисы. Обычно у таких бесплатных приложений есть обратная сторона – в лучшем случае они просто заваливают вас ненужной рекламой, а в худшем – могут вообще "сливать" ваши данные. Но есть и приятное исключение – это как раз Proton VPN.

Разработчики поясняют, что предоставляют бесплатный VPN-сервис благодаря платным подписчикам. Возможно, это удачный маркетинговый ход, но, как бы там ни было, пока что Proton действительно не планирует вводить ограничения для бесплатных пользователей. Если вы выбираете бесплатную версию, у вас не будет доступа ко всем VPN-серверам и протоколам, но зато будет отличная скорость без всякой назойливой рекламы, – а этого большинству пользователей бывает и достаточно.

Браузер Vivaldi

По мнению специалистов, пользователям давно стоило бы отказаться от Chrome и перейти на Vivaldi, ведь это более надежный браузер со множеством полезных встроенных инструментов (например, тут есть блокировщик рекламы).

В целом Vivaldi может делать все то же самое, что и более привычный вам Chrome, только в разы лучше: в этом браузере вы можете создавать двойные стопки вкладок, делать заметки, добавлять записи в список для чтения и многое другое. А еще Vivaldi может безопасно автоматически заполнять пароли при повторном входе в систему или перенаправлять вкладки между Android-смартфоном и компьютером.

Blip

Это по сути аналог AirDrop для Apple. Между iOS и Android в этом есть различие: AirDrop работает между большинством устройств Apple, – например, можно передавать файлы с iPhone на Mac или iPad, и наоборот. У Android есть похожая функция Quick Share, но все становится сложнее, когда устройства работают на разных операционных системах: к примеру, смартфон на Android в сочетании с компьютером на Windows. Тут и пригодится Blip.

Это приложение похоже сразу и на AirDrop, и на Quick Share, но только оно гораздо мощнее. Как только вы вошли в одну и ту же учетную запись на двух устройствах, вы можете мгновенно начать передачу данных, причем файлы могут быть любого размера. К тому же, Blip автоматически возобновляет прерванную передачу, – если она останавливалась из-за проблем с интернетом.

Ookla

Это приложение понадобится для того, чтобы проверять скорость Wi-Fi, и выяснять, в чем состоит возможная проблема с подключением. Тут можно собирать общие данные – к примеру, скорость загрузки и выгрузки, – а также технические данные, такие как джиттер, потеря пакетов и пинг.

Приложение также помогает определить области с низким качеством связи у вашего оператора. Просто откройте приложение и нажмите кнопку "Перейти".

Правда, тут есть реклама и сбор данных, зависящий от тех разрешений, которые вы предоставили, так что будьте внимательны.

Трекер Loop

Обычно приложения для отслеживания привычек слишком сложные и неудобные – причем это касается и Android, и iOS. Но есть и такой простой способ, как Loop Habit Tracker (к тому же, бесплатный и без рекламы).

Приложение показывает вам понятный список отслеживаемых задач с галочкой или числом, отмечающим, выполнена ли она. Со временем трекер анализирует вашу деятельность. Тут нет всяких отвлекающих факторов вроде ненужной анимации, зато есть неплохой функционал и серьезная забота о конфиденциальности.

