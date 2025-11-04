Поставте на свій смартфон: названо топ 5 найкорисніших додатків для Android

Якщо ви вже власник смартфона на базі Android — або ж збираєтеся перейти на Android замість iPhone — то важливо не загубитися у величезній кількості додатків. Треба знати, які з них стануть вам у пригоді, щоб не встановити зайвого і водночас користуватися смартфоном з максимальним комфортом.

Додатки для Android, як правило, безкоштовні, і сама екосистема більш відкрита порівняно з iOS, зазначає slashgear.com. Видання пропонує власний рейтинг найкорисніших додатків для смартфонів Android.

Proton VPN

Експерти радять не надто покладатися на безкоштовні VPN-сервіси. Зазвичай у таких безкоштовних застосунків є зворотний бік — у кращому разі вони просто завалюють вас непотрібною рекламою, а в гіршому — можуть взагалі "зливати" ваші дані. Але є і приємний виняток — це якраз Proton VPN.

Розробники пояснюють, що надають безкоштовний VPN-сервіс завдяки платним передплатникам. Можливо, це вдалий маркетинговий хід, але, як би там не було, поки що Proton справді не планує вводити обмеження для безкоштовних користувачів. Якщо ви обираєте безкоштовну версію, у вас не буде доступу до всіх VPN-серверів і протоколів, але зате буде чудова швидкість без жодної настирливої реклами, — а цього більшості користувачів буває і достатньо.

Браузер Vivaldi

На думку фахівців, користувачам давно варто було б відмовитися від Chrome і перейти на Vivaldi, адже це надійніший браузер із безліччю корисних вбудованих інструментів (наприклад, тут є блокувальник реклами).

Загалом Vivaldi може робити все те ж саме, що і більш звичний вам Chrome, тільки в рази краще: у цьому браузері ви можете створювати подвійні стопки вкладок, робити нотатки, додавати записи в список для читання і багато іншого. А ще Vivaldi може безпечно автоматично заповнювати паролі при повторному вході в систему або перенаправляти вкладки між Android-смартфоном і комп'ютером.

Blip

Це по суті аналог AirDrop для Apple. Між iOS і Android у цьому є відмінність: AirDrop працює між більшістю пристроїв Apple, — наприклад, можна передавати файли з iPhone на Mac або iPad, і навпаки. У Android є схожа функція Quick Share, але все стає складнішим, коли пристрої працюють на різних операційних системах: приміром, смартфон на Android у поєднанні з комп'ютером на Windows. Тут і стане в пригоді Blip.

Ця програма схожа відразу і на AirDrop, і на Quick Share, але тільки вона набагато потужніша. Щойно ви увійшли в один і той самий обліковий запис на двох пристроях, ви можете миттєво розпочати передачу даних, причому файли можуть бути будь-якого розміру. До того ж, Blip автоматично відновлює перервану передачу, — якщо вона зупинялася через проблеми з інтернетом.

Ookla

Цей застосунок знадобиться для того, щоб перевіряти швидкість Wi-Fi, і з'ясовувати, в чому полягає можлива проблема з підключенням. Тут можна збирати загальні дані — наприклад, швидкість завантаження і вивантаження, — а також технічні дані, такі як джиттер, втрата пакетів і пінг.

Додаток також допомагає визначити області з низькою якістю зв'язку у вашого оператора. Просто відкрийте додаток і натисніть кнопку "Перейти".

Щоправда, тут є реклама і збір даних, що залежить від тих дозволів, які ви надали, тож будьте уважні.

Трекер Loop

Зазвичай додатки для відстеження звичок надто складні та незручні — причому це стосується і Android, і iOS. Але є й такий простий спосіб, як Loop Habit Tracker (до того ж, безкоштовний і без реклами).

Додаток показує вам зрозумілий список відстежуваних завдань з галочкою або числом, що відзначає, чи виконано його. Згодом трекер аналізує вашу діяльність. Тут немає всяких відволікаючих чинників на кшталт непотрібної анімації, зате є непоганий функціонал і серйозна турбота про конфіденційність.

Раніше було названо топ 5 найкращих додатків для планшетів Apple. Цікаво, що на смартфонах компанії деякі з них були вже досить давно, але на їхню "підгонку" для планшетів пішло кілька років.