Названа самая важная функция безопасности на Android-смартфоне: как включить ее самому

Иногда ситуация с безопасностью на смартфонах Android выглядит странно. С одной стороны, у них есть действительно надежные функции безопасности, но с другой стороны – эти функции почему-то отключены по умолчанию.

Режим "Расширенная защита" (Advanced Protection) активирует самые мощные функции безопасности и конфиденциальности Google, поясняет zdnet.com. Вместо того, чтобы искать информацию в многочисленных меню, вы можете одним действием защитить себя от кражи, небезопасных приложений, мошенничества и спама. Это своего рода Google-версия режима блокировки Apple. Но по умолчанию она отключена – специалисты поясняют это тем, что строгие меры безопасности иногда могут вызывать проблемы с самим телефоном.

В любом случае, "Расширенную защиту" можно включить самому. Только учтите, что для этого нужна Android 16, так что для начала убедитесь, что на вашем устройстве установлена ​​последняя версия. Для этого перейдите в "Настройки" > "Система" > "Обновление ПО" (или "Обновление системы" на некоторых устройствах) и следуйте инструкциям по установке обновлений. Android 16 уже доступна на телефонах Google Pixel, а на других моделях появится позже в этом году.

Далее алгоритм действий выглядит так:

Откройте "Настройки".

Нажмите "Безопасность и конфиденциальность".

Выберите пункт "Дополнительная защита" (его можно найти в разделе "Другие настройки").

В этом разделе включите опцию "Защита устройства".

При появлении соответствующего запроса перезагрузите смартфон.

Еще эксперты рекомендуют после включения функции "Дополнительная защита" на вашем телефоне Android зарегистрировать свой аккаунт Google для дальнейшего усиленного режима безопасности в Gmail и других сервисах. Для этого:

Перейдите в раздел "Дополнительная защита" в настройках своего аккаунта Google и войдите в систему.

Следуйте инструкциям на экране для регистрации. Вас могут попросить настроить ключ доступа или ключ безопасности, а также добавить резервный номер телефона и адрес электронной почты.

Выберите "Зарегистрироваться", чтобы завершить регистрацию.

