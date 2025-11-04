Названа самая важная функция безопасности на Android-смартфоне: как включить ее самому
Иногда ситуация с безопасностью на смартфонах Android выглядит странно. С одной стороны, у них есть действительно надежные функции безопасности, но с другой стороны – эти функции почему-то отключены по умолчанию.
Режим "Расширенная защита" (Advanced Protection) активирует самые мощные функции безопасности и конфиденциальности Google, поясняет zdnet.com. Вместо того, чтобы искать информацию в многочисленных меню, вы можете одним действием защитить себя от кражи, небезопасных приложений, мошенничества и спама. Это своего рода Google-версия режима блокировки Apple. Но по умолчанию она отключена – специалисты поясняют это тем, что строгие меры безопасности иногда могут вызывать проблемы с самим телефоном.
В любом случае, "Расширенную защиту" можно включить самому. Только учтите, что для этого нужна Android 16, так что для начала убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия. Для этого перейдите в "Настройки" > "Система" > "Обновление ПО" (или "Обновление системы" на некоторых устройствах) и следуйте инструкциям по установке обновлений. Android 16 уже доступна на телефонах Google Pixel, а на других моделях появится позже в этом году.
Далее алгоритм действий выглядит так:
- Откройте "Настройки".
- Нажмите "Безопасность и конфиденциальность".
- Выберите пункт "Дополнительная защита" (его можно найти в разделе "Другие настройки").
- В этом разделе включите опцию "Защита устройства".
- При появлении соответствующего запроса перезагрузите смартфон.
Еще эксперты рекомендуют после включения функции "Дополнительная защита" на вашем телефоне Android зарегистрировать свой аккаунт Google для дальнейшего усиленного режима безопасности в Gmail и других сервисах. Для этого:
- Перейдите в раздел "Дополнительная защита" в настройках своего аккаунта Google и войдите в систему.
- Следуйте инструкциям на экране для регистрации. Вас могут попросить настроить ключ доступа или ключ безопасности, а также добавить резервный номер телефона и адрес электронной почты.
- Выберите "Зарегистрироваться", чтобы завершить регистрацию.
Ранее стало известно, что компания Google запустила очень полезную функцию удаления нежелательных сообщений не только на своем телефоне, но и на устройстве собеседника.