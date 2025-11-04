Названо найважливішу функцію безпеки на Android-смартфоні: як увімкнути її самому

Іноді ситуація з безпекою на смартфонах Android виглядає дивно. З одного боку, у них є дійсно надійні функції безпеки, але з іншого боку — ці функції чомусь вимкнені за замовчуванням.

Режим "Розширений захист" (Advanced Protection) активує найпотужніші функції безпеки та конфіденційності Google, пояснює zdnet.com. Замість того, щоб шукати інформацію в численних меню, ви можете однією дією захистити себе від крадіжки, небезпечних додатків, шахрайства і спаму. Це свого роду Google-версія режиму блокування Apple. Але за замовчуванням його вимкнено — фахівці пояснюють це тим, що суворі заходи безпеки іноді можуть спричиняти проблеми з самим телефоном.

У будь-якому разі, "Розширений захист" можна увімкнути самому. Тільки врахуйте, що для цього потрібна Android 16, тож для початку переконайтеся, що на вашому пристрої встановлено останню версію. Для цього перейдіть у "Налаштування" > "Система" > "Оновлення ПЗ" (або "Оновлення системи" на деяких пристроях) і дотримуйтесь інструкцій зі встановлення оновлень. Android 16 вже доступна на телефонах Google Pixel, а на інших моделях з'явиться пізніше цього року.

Далі алгоритм дій має такий вигляд:

Відкрийте "Налаштування".

Натисніть "Безпека та конфіденційність".

Виберіть пункт "Додатковий захист" (його можна знайти в розділі "Інші налаштування").

У цьому розділі увімкніть опцію "Захист пристрою".

При появі відповідного запиту перезавантажте смартфон.

Ще експерти рекомендують після увімкнення функції "Додатковий захист" на вашому телефоні Android зареєструвати свій акаунт Google для подальшого посиленого режиму безпеки в Gmail та інших сервісах. Для цього:

Перейдіть у розділ "Додатковий захист" у налаштуваннях свого облікового запису Google і увійдіть у систему.

Дотримуйтесь інструкцій на екрані для реєстрації. Вас можуть попросити налаштувати ключ доступу або ключ безпеки, а також додати резервний номер телефону та адресу електронної пошти.

Виберіть "Зареєструватися", щоб завершити реєстрацію.

