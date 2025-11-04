Названо найважливішу функцію безпеки на Android-смартфоні: як увімкнути її самому
Іноді ситуація з безпекою на смартфонах Android виглядає дивно. З одного боку, у них є дійсно надійні функції безпеки, але з іншого боку — ці функції чомусь вимкнені за замовчуванням.
Режим "Розширений захист" (Advanced Protection) активує найпотужніші функції безпеки та конфіденційності Google, пояснює zdnet.com. Замість того, щоб шукати інформацію в численних меню, ви можете однією дією захистити себе від крадіжки, небезпечних додатків, шахрайства і спаму. Це свого роду Google-версія режиму блокування Apple. Але за замовчуванням його вимкнено — фахівці пояснюють це тим, що суворі заходи безпеки іноді можуть спричиняти проблеми з самим телефоном.
У будь-якому разі, "Розширений захист" можна увімкнути самому. Тільки врахуйте, що для цього потрібна Android 16, тож для початку переконайтеся, що на вашому пристрої встановлено останню версію. Для цього перейдіть у "Налаштування" > "Система" > "Оновлення ПЗ" (або "Оновлення системи" на деяких пристроях) і дотримуйтесь інструкцій зі встановлення оновлень. Android 16 вже доступна на телефонах Google Pixel, а на інших моделях з'явиться пізніше цього року.
Далі алгоритм дій має такий вигляд:
- Відкрийте "Налаштування".
- Натисніть "Безпека та конфіденційність".
- Виберіть пункт "Додатковий захист" (його можна знайти в розділі "Інші налаштування").
- У цьому розділі увімкніть опцію "Захист пристрою".
- При появі відповідного запиту перезавантажте смартфон.
Ще експерти рекомендують після увімкнення функції "Додатковий захист" на вашому телефоні Android зареєструвати свій акаунт Google для подальшого посиленого режиму безпеки в Gmail та інших сервісах. Для цього:
- Перейдіть у розділ "Додатковий захист" у налаштуваннях свого облікового запису Google і увійдіть у систему.
- Дотримуйтесь інструкцій на екрані для реєстрації. Вас можуть попросити налаштувати ключ доступу або ключ безпеки, а також додати резервний номер телефону та адресу електронної пошти.
- Виберіть "Зареєструватися", щоб завершити реєстрацію.
Раніше стало відомо, що компанія Google запустила дуже корисну функцію видалення небажаних повідомлень не тільки на своєму телефоні, а й на пристрої співрозмовника.