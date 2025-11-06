Популярный камерофон Vivo станет еще лучше: что уже удалось узнать про новый флагман

Китайский компания Vivo недавно выпустила новую серию смартфонов X300, которую хвалят, в первую очередь, за ее премиальные камеры ZEISS. Но, похоже, это совсем не предел совершенства, и эксперты уже с нетерпением ждут новый флагман с еще более впечатляющими возможностями.

Правда, это ожидание может оказаться довольно-таки долгим, отмечает androidauthority.com. Модель X300 Ultra вряд ли выйдет раньше первой четверти 2026 года (а может быть и так, что выпуск состоится и во второй половине 2026-го). Но все ожидания в любом случае должны оправдаться: ведь предшественник X300, Vivo X200 Ultra был, по мнению специалистов, "совершенно потрясающим Android-флагманом".

К тому же, в сети уже появились некоторые подробности насчет нового флагмана X300 Ultra. Инсайдеры сообщают, что он будет работать на базе чипсета Snapdragon 8 Elite пятого поколения и получит 6,8-дюймовый плоский дисплей с разрешением 2K, причем это будет некая "совершенно новая технология".

Відео дня

Еще предполагают, что флагман Ultra сохранит свою основную 35-миллиметровую камеру. Вообще, мощные улучшения получат все три его высококлассных объектива, и таким образом этот смартфон станет первым гаджетом, оснащенным двойной 200-мегапиксельной камерой. Ожидается, что сверхширокоугольный сенсор будет соответствовать по качеству основному.

Для сравнения, Vivo X200 Ultra уже и так был оснащен 6,82-дюймовым 2K-дисплеем, поэтому перспектива дождаться "сиквела" становится еще более интригующей. Чипсет Snapdragon 8 Elite в X200 Ultra, по мнению экспертов, для большинства пользователей был "явным перебором", но логично, что следующий флагманский смартфон получит еще больше возможностей благодаря использованию Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Что касается камер, то Vivo X200 Ultra был оснащен основным модулем 35 мм (50 МП) с диафрагмой f/1.7, сверхширокоугольным модулем 50 МП с диафрагмой f/2.0 и телеобъективом 85 мм (200 МП) с диафрагмой f/2.3 и 3,7-кратным оптическим зумом. Пока до конца неясно, будет ли разрешение основного или сверхширокоугольного модуля увеличено до 200 МП. Дальнейшее развитие событий в этом направлении зависит от того, сможет ли компания-производитель добиться от 200-мегапиксельного модуля большей производительности, чем от нынешнего 50-мегапиксельного. Если сверхширокоугольный модуль все же будет обновлен до 200 МП, он может получить и еще более широкие возможности макросъемки.

Напомним, что смартфон Vivo X200 Ultra ранее был включен в рейтинг лучших смартфонов лета 2025 года. Он оказался на почетном втором месте благодаря своему процессору Snapdragon 8 Extreme Edition и трем объективам с фокусными расстояниями 14 мм, 35 мм и 85 мм. На первой позиции тогда оказался другой китайский флагман – Red Magic 10S Pro+ от ZTE.