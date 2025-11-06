Популярний камерофон Vivo стане ще кращим: що вже вдалося дізнатися про новий флагман

Китайська компанія Vivo нещодавно випустила нову серію смартфонів X300, яку хвалять насамперед за її преміальні камери ZEISS. Але, схоже, це зовсім не межа досконалості, і експерти вже з нетерпінням чекають на новий флагман зі ще більш вражаючими можливостями.

Щоправда, це очікування може виявитися досить-таки довгим, зазначає androidauthority.com. Модель X300 Ultra навряд чи вийде раніше першої чверті 2026 року (а може бути й так, що випуск відбудеться і в другій половині 2026-го). Але всі очікування в будь-якому разі мають виправдатися: адже попередник X300, Vivo X200 Ultra був, на думку фахівців, "абсолютно приголомшливим Android-флагманом".

До того ж, у мережі вже з'явилися деякі подробиці щодо нового флагмана X300 Ultra. Інсайдери повідомляють, що він працюватиме на базі чипсета Snapdragon 8 Elite п'ятого покоління і отримає 6,8-дюймовий плоский дисплей з роздільною здатністю 2K, причому це буде якась "абсолютно нова технологія".

Ще припускають, що флагман Ultra збереже свою основну 35-міліметрову камеру. Взагалі, потужні поліпшення отримають усі три його висококласні об'єктиви, і таким чином цей смартфон стане першим гаджетом, оснащеним подвійною 200-мегапіксельною камерою. Очікується, що надширококутний сенсор відповідатиме за якістю основному.

Для порівняння, Vivo X200 Ultra вже і так був оснащений 6,82-дюймовим 2K-дисплеєм, тому перспектива дочекатися "сиквела" стає ще більш інтригуючою. Чипсет Snapdragon 8 Elite в X200 Ultra, на думку експертів, для більшості користувачів був "явним перебором", але логічно, що наступний флагманський смартфон отримає ще більше можливостей завдяки використанню Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Що стосується камер, то Vivo X200 Ultra був оснащений основним модулем 35 мм (50 МП) з діафрагмою f/1.7, надширококутним модулем 50 МП з діафрагмою f/2.0 і телеоб'єктивом 85 мм (200 МП) з діафрагмою f/2.3 і 3,7-кратним оптичним зумом. Поки до кінця незрозуміло, чи буде роздільна здатність основного або надширококутного модуля збільшена до 200 МП. Подальший розвиток подій у цьому напрямку залежить від того, чи зможе компанія-виробник домогтися від 200-мегапіксельного модуля більшої продуктивності, ніж від нинішнього 50-мегапіксельного. Якщо надширококутний модуль все ж буде оновлено до 200 МП, він може отримати і ще більш широкі можливості макрозйомки.

Нагадаємо, що смартфон Vivo X200 Ultra раніше був включений до рейтингу найкращих смартфонів літа 2025 року. Він опинився на почесному другому місці завдяки своєму процесору Snapdragon 8 Extreme Edition і трьом об'єктивам з фокусними відстанями 14 мм, 35 мм і 85 мм. На першій позиції тоді опинився інший китайський флагман - Red Magic 10S Pro+ від ZTE.