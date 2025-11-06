Изобретена батарея, которая оставит далеко позади все литиевые аккумуляторы: что известно

Современные литиевые аккумуляторы, несмотря на их популярность, все же довольно уязвимы. На холоде они теряют мощность, на жаре – способность работать стабильно. Но теперь появилась батарея, которой будут нипочем даже экстремальные температуры.

Новую конструкцию предложили исследователи из Университета Пенсильвании (США), пишет interestingengineering.com. Эта конструкция с красноречивым названием All-Climate Battery ("всеклиматическая" батарея) как раз и была разработана, чтобы устранить главный недостаток стандартных литиевых аккумуляторов. Они могут нормально работать только в пределах температуры около 25 °C.

То решение, которое уже было в наличии, оказалось неэффективным – это слишком громоздкая и слишком энергозатратная система отопления и охлаждения. А команде специалистов удалось внедрить совершенно новый подход с двойной стратегией.

Во-первых, электроды и электролиты были адаптированы к высоким температурам. В частности, был заменен летучий жидкий электролит, используемый в традиционных литиевых аккумуляторах. Во-вторых, в батарею добавили ​​тонкий слой никелевой фольги (толщиной около 10 микрон), и получился своеобразный обогреватель, работающий от самой батареи и помогающий системе нормально функционировать в холодную погоду.

Ученые рассчитывают, что их "всеклиматическая" батарея будет отлично работать в достаточно широком диапазоне температур: от -50 °C до 75 °C. Улучшенные возможности позволят применять батарею там, где использование стандартных литиевых аккумуляторов до сих пор считалось невозможным (к примеру, для работы в пустынях или полярных регионах).

Также сообщалось, что батарея будущего не боится температуры 200°C и прокалывания гвоздем. К тому же, в отличие от литий-ионных аналогов, она не подвержена риску возгорания.

Еще стало известно, что создана батарея, которая вообще не теряет заряд. Эти квантовые батареи в перспективе можно будет применять в оптической квантовой связи для сверхзащищенной передачи данных и в распределенных квантовых вычислительных сетях.