Винайдено батарею, яка залишить далеко позаду всі літієві акумулятори: що відомо

Сучасні літієві акумулятори, незважаючи на їхню популярність, все ж доволі вразливі. На холоді вони втрачають потужність, на спеці — здатність працювати стабільно. Але тепер з'явилася батарея, якій будуть байдужі навіть екстремальні температури.

Нову конструкцію запропонували дослідники з Університету Пенсільванії (США), пише interestingengineering.com. Ця конструкція з промовистою назвою All-Climate Battery ("всекліматична" батарея) якраз і була розроблена, щоб усунути головний недолік стандартних літієвих акумуляторів. Вони можуть нормально працювати тільки в межах температури близько 25 °C.

Те рішення, яке вже було в наявності, виявилося неефективним — це занадто громіздка і занадто енерговитратна система опалення та охолодження. А команді фахівців вдалося впровадити абсолютно новий підхід із подвійною стратегією.

По-перше, електроди та електроліти були адаптовані до високих температур. Зокрема, було замінено летючий рідкий електроліт, який використовується в традиційних літієвих акумуляторах. По-друге, в батарею додали тонкий шар нікелевої фольги (завтовшки близько 10 мікрон), і вийшов своєрідний обігрівач, який працює від самої батареї і допомагає системі нормально функціонувати в холодну погоду.

Вчені розраховують, що їхня "всекліматична" батарея буде відмінно працювати в досить широкому діапазоні температур: від -50 °C до 75 °C. Покращені можливості дадуть змогу застосовувати батарею там, де використання стандартних літієвих акумуляторів досі вважалося неможливим (наприклад, для роботи в пустелях або полярних регіонах).

Також повідомлялося, що батарея майбутнього не боїться температури 200°C і проколювання цвяхом. До того ж, на відміну від літій-іонних аналогів, вона не схильна до ризику загоряння.

Ще стало відомо, що створено батарею, яка взагалі не втрачає заряд. Ці квантові батареї в перспективі можна буде застосовувати в оптичному квантовому зв'язку для надзахищеного передавання даних і в розподілених квантових обчислювальних мережах.