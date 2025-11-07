В Австралии отключили солнечные панели площадью 100 тыс. квадратных метров: что не так

В течение восьми лет солнечная электростанция Normanton обеспечивала электричеством жилые дома и предприятия на территории площадью 137 000 кв. км.

Австралийцы, проживающие на территории, называемой аутбэк (англ. оutback — "необжитая территория" — малонаселенные внутренние районы Австралии, — прим. ред.) лишились солнечной электростанции, поскольку конфликты с компанией Ergon Energy вынудили владельца Дуга Скуллера закрыть ее, пишет abc.net.au.

Скуллер заявил, что последнее соглашение о закупке электроэнергии, предложенное Ergon Energy, было "совершенно коммерчески невыгодным". Он не захотел платить компании за производство электроэнергии, поэтому у него не оставалось другого выбора, кроме как закрыть электростанцию. По словам владельца солнечной фермы, новое соглашение обошлось бы ему более чем в 10 000 долларов в месяц, т.к. большую часть дня цены за электроэнергию были бы отрицательными, то есть, по сути, это означает, что Скуллер заплатить Ergon Energy за производство электроэнергии для нее же.

Представитель компании заявил, что, поскольку недавние переговоры между компанией и Normanton Solar Farm являются коммерческой тайной, он не будет отвечать на комментарии бизнесмена.

Солнечная электростанция Normanton производит 10 000 мегаватт-часов в год. Жители графства Карпентария получали электроэнергию от этой фермы, состоящей из 16 000 панелей. На данный момент они недовольны ценами на электричество и хотели бы их снижения.

Во время строительства солнечной электростанции в 2017 году Ergon Energy обещала Скуллеру вознаграждение или компенсацию за любой вклад, который он внесет в развитие их энергосистем. Он сказал, что этого не произошло, а в 2024 году его личные расходы на поддержание работы системы составляли около 1000 долларов в месяц. В 2025 году предприниматель вкладывал по 6000 долларов в месяц. Мужчина считает это неприемлемым.

В итоге солнечные панели Normanton пришлось отключить после почти 10 лет работы. Владелец сказал, что готов снова запустить ферму, если Ergon сделает "разумное предложение".

