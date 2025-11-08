В Австралії різко відключили 16 000 сонячних панелей: що з ними не так

Протягом восьми років сонячна електростанція Normanton забезпечувала електрикою житлові будинки та підприємства на території площею 137 000 кв. км.

Австралійці, які проживають на території, що називається аутбек (англ. оutback — "необжита територія" — малонаселені внутрішні райони Австралії, — прим. ред.) позбулися сонячної електростанції, оскільки конфлікти з компанією Ergon Energy змусили власника Дуга Скуллера закрити її, пише abc.net.au.

Скуллер заявив, що остання угода про закупівлю електроенергії, запропонована Ergon Energy, була "абсолютно комерційно невигідною". Він не захотів платити компанії за виробництво електроенергії, тому в нього не залишалося іншого вибору, окрім як закрити електростанцію. За словами власника сонячної ферми, нова угода обійшлася б йому більш ніж у 10 000 доларів на місяць, тому що більшу частину дня ціни за електроенергію були б від'ємними, тобто, по суті, це означає, що Скуллер заплатить Ergon Energy за виробництво електроенергії для неї ж.

Представник компанії заявив, що, оскільки нещодавні переговори між компанією і Normanton Solar Farm є комерційною таємницею, він не відповідатиме на коментарі бізнесмена.

Сонячна електростанція Normanton виробляє 10 000 мегават-годин на рік. Жителі графства Карпентарія отримували електроенергію від цієї ферми, що складається з 16 000 панелей. Наразі вони незадоволені цінами на електрику і хотіли б їх зниження.

Сонячна ферма: ілюстративне фото Фото: Bechtel

Під час будівництва сонячної електростанції у 2017 році Ergon Energy обіцяла Скуллеру винагороду або компенсацію за будь-який внесок, який він зробить у розвиток їхніх енергосистем. Він сказав, що цього не сталося, а у 2024 році його особисті витрати на підтримку роботи системи становили близько 1000 доларів на місяць. У 2025 році підприємець вкладав по 6000 доларів на місяць. Чоловік вважає це неприйнятним.

У підсумку сонячні панелі Normanton довелося відключити після майже 10 років роботи. Власник сказав, що готовий знову запустити ферму, якщо Ergon зробить "розумну пропозицію".

