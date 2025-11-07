Motorola Edge 70 с тонким корпусом "уделал" iPhone Air: сколько стоит новинка (фото)

Motorola вывела на глобальный рынок смартфон Edge 70. Он предлагает ультратонкий корпус, емкую батарею, прочный корпус и все это по меньшей цене по сравнению с iPhone Air и Galaxy S25 Edge.

На фоне неоднозначных успехов Apple и Samsung в нише тонких флагманов, Motorola выпустила сбалансированный и более доступный аналог известных моделей. После дебюта в Китае, Edge 70 теперь вышел в европейских странах, пишет 9to5google.

Дизайн

Motorola Edge 70 имеет толщину всего 5,99 мм и весит 159 граммов, что делает его одним из самых изящных смартфонов на рынке. Несмотря на это, он получился очень прочным: корпус с алюминиевой рамой защищен от воды и пыли по стандартам IP68/IP69 (выдерживает струи под высоким давлением) и соответствует стандарту MIL-STD-810H.

Аппарат оснащен 6,7-дюймовым экраном P-OLED с разрешением 1.5K (2712x1220 пикселей), частотой обновления 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью до 4500 нит. Дисплей поддерживает HDR10+ и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Motorola Edge 70 Фото: Stuff

Быстродействие и АКБ

В основе устройства лежит 4-нм процессор среднего уровня Snapdragon 7 Gen 4, работающий в связке с 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ хранилища UFS 3.1. Предустановлена ОС Android 16, и производитель обещает 4 крупных обновления системы.

В тонкий корпус инженерам удалось вместить емкую кремний-углеродную батарею на 4800 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 68 Вт и беспроводная на 15 Вт.

Камеры и цена

Двойная камера содержит 50-мегапиксельные фотосенсоры: основной (f/1.8) с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный (f/2.0) с углом обзора 120º и автофокусом. Фронтальная камера тоже получила высокое разрешение в 50 Мп. Все модули умеют записывать видео в 4K. За звук отвечают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

Motorola Edge 70 Фото: Motorola

Цена Motorola Edge 70 на европейском рынке стартует с €799 (около 38 700 грн).

Для сравнения, iPhone Air стоит в том же регионе 1199 евро, а Galaxy S25 Edge — €1249.

