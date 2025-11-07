Motorola Edge 70 з тонким корпусом "зробив" iPhone Air: скільки коштує новинка (фото)

Motorola вивела на глобальний ринок смартфон Edge 70. Він пропонує ультратонкий корпус, ємну батарею, міцний корпус і все це за меншою ціною порівняно з iPhone Air і Galaxy S25 Edge.

На тлі неоднозначних успіхів Apple і Samsung у ніші тонких флагманів, Motorola випустила збалансований і доступніший аналог відомих моделей. Після дебюту в Китаї, Edge 70 тепер вийшов у європейських країнах, пише 9to5google.

Дизайн

Motorola Edge 70 має товщину всього 5,99 мм і важить 159 грамів, що робить його одним із найвитонченіших смартфонів на ринку. Незважаючи на це, він вийшов дуже міцним: корпус з алюмінієвою рамою захищений від води і пилу за стандартами IP68/IP69 (витримує струмені під високим тиском) і відповідає стандарту MIL-STD-810H.

Апарат оснащений 6,7-дюймовим екраном P-OLED з роздільною здатністю 1.5K (2712x1220 пікселів), частотою оновлення 120 Гц і вражаючою піковою яскравістю до 4500 ніт. Дисплей підтримує HDR10+ і захищений склом Corning Gorilla Glass 7i.

Відео дня

Motorola Edge 70 Фото: Stuff

Швидкодія та АКБ

В основі пристрою лежить 4-нм процесор середнього рівня Snapdragon 7 Gen 4, що працює у зв'язці з 12 ГБ оперативної пам'яті і 256/512 ГБ сховища UFS 3.1. Встановлено ОС Android 16, і виробник обіцяє 4 великих оновлення системи.

У тонкий корпус інженерам вдалося вмістити ємну кремній-вуглецеву батарею на 4800 мАг. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 68 Вт і бездротова на 15 Вт.

Камери і ціна

Подвійна камера містить 50-мегапіксельні фотосенсори: основний (f/1.8) з оптичною стабілізацією і надширококутний (f/2.0) з кутом огляду 120º і автофокусом. Фронтальна камера теж отримала високу роздільну здатність у 50 Мп. Усі модулі вміють записувати відео в 4K. За звук відповідають стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos.

Motorola Edge 70 Фото: Motorola

Ціна Motorola Edge 70 на європейському ринку стартує з €799 (близько 38 700 грн).

Для порівняння, iPhone Air коштує в тому ж регіоні 1199 євро, а Galaxy S25 Edge — €1249.

Раніше Фокус писав, що Motorola збирається випустити дивний гаджет-гібрид. Компанія Motorola любить дивувати користувачів. Вона то випустить телефон з кристалами Swarowski, то залучить Pantone до вибору кольору для нових моделей. Схоже, тепер у голову розробникам прийшла ще одна амбітна ідея.