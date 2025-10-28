Motorola збирається випустити дивний гаджет-гібрид: що про нього відомо (фото)

Компанія Motorola любить дивувати користувачів. Вона то випустить телефон із кристалами Swarowski, то залучить Pantone до вибору кольору для нових моделей. Схоже, тепер у голову розробникам прийшла ще одна амбітна ідея.

Нова патентна заявка, виявлена в мережі, розкриває плани Motorola зі створення незвичайного гаджета, пише phonearena.com.

Пристрій задуманий як смартфон, який перетворюється на розумний годинник. Ідея може здатися знайомою — і справді, два роки тому Motorola вже показувала прототип гнучкого телефону, який можна було б обернути навколо зап'ястя, як браслет. Тож, судячи з нового патенту, компанія не відмовилася від цього проекту.

Але зміни все ж внесли. На відміну від попередньої концепції смартфона-браслета, новий пристрій може отримати дисплей, що згортається, який розтягуватиметься або стискатиметься залежно від того, як ви його використовуєте. Повністю згорнутий, він набуває форми розумного годинника, розгорнутий — перетворюється на невеликий пристрій, що нагадує смартфон.

Відео дня

Смартфон-годинник Motorola (ескіз)

Ескізи патенту показують гнучкий, висувний дисплей, який можна обернути навколо зап'ястя, а потім розгорнути в прямокутний екран для більш ґрунтовного використання. Також згадується рамна конструкція, яка підтримує механізм згортання і складання. Новий пристрій, імовірно, отримає і датчики, які автоматично налаштовуватимуть інтерфейс залежно від його форми та орієнтації.

Звичайно, не факт, що цього разу план Motorola втілиться в життя. Але в будь-якому разі, такий патент — це вірна ознака того, що компанія "розширює горизонти і боїться нестандартних рішень".

А якщо все вийде, то такий телефон може стати справжнім проривом. Він допоможе скоротити час використання екрана, залишаючись на зв'язку, і, можливо, навіть позбавить вас необхідності купувати новий розумний годинник.

Нагадаємо, раніше Motorola випустила "ювелірний" смартфон. Це була спеціальна версія складного смартфона Razr з кристалами Swarovski.

А сам телефон Motorola Razr свого часу був включений до рейтингунайдостойніших Android-телефонів. Тоді йшлося про модель Razr Plus 2024.