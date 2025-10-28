Motorola собирается выпустить странный гаджет-гибрид: что про него известно (фото)

Компания Motorola любит удивлять пользователей. Она то выпустит телефон с кристаллами Swarowski, то привлечет Pantone к выбору цвета для новых моделей. Похоже, теперь в голову разработчикам пришла еще одна амбициозная идея.

Новая патентная заявка, обнаруженная в сети, раскрывает планы Motorola по созданию необычного гаджета, пишет phonearena.com.

Устройство задумано как смартфон, который превращается в умные часы. Идея может показаться знакомой – и действительно, два года назад Motorola уже показывала прототип гибкого телефона, который можно было бы обернуть вокруг запястья, как браслет. Так что, судя по новому патенту, компания не отказалась от этого проекта.

Но изменения все же внесли. В отличие от предыдущей концепции смартфона-браслета, новое устройство может получить сворачиваемый дисплей, который будет растягиваться или сжиматься в зависимости от того, как вы его используете. Полностью свернутый, он принимает форму умных часов, развернутый – превращается в небольшое устройство, напоминающее смартфон.

Смартфон-часы Motorola (эскиз)

Эскизы патента показывают гибкий, выдвижной дисплей, который можно обернуть вокруг запястья, а затем развернуть в прямоугольный экран для более основательного использования. Также упоминается рамная конструкция, которая поддерживает механизм сворачивания и складывания. Новое устройство, вероятно, получит и датчики, которые будут автоматически настраивать интерфейс в зависимости от его формы и ориентации.

Конечно, не факт, что на этот раз план Motorola воплотится в жизнь. Но в любом случае, такой патент – это верный признак того, что компания «расширяет горизонты и боится нестандартных решений».

А если все получится, то такой телефон может стать настоящим прорывом. Он поможет сократить время использования экрана, оставаясь на связи, и, возможно, даже избавит вас от необходимости покупать новые умные часы.

Напомним, ранее Motorola выпустила "ювелирный" смартфон. Это была специальная версия складного смартфона Razr с кристаллами Swarovski.

А сам телефон Motorola Razr в свое время был включен в рейтинг самых достойных Android-телефонов. Тогда речь шла о модели Razr Plus 2024.