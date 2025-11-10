Многоразовые перехватчики с шестами придумали в России: как они сбивают дроны ВСУ

Российские войска начали активно использовать простые многоразовые дроны-перехватчики против беспилотников Сил обороны Украины.

Они оснащены длинным шестом, который повреждает винт БПЛА, сам же перехватчик остается целым и возвращается к операторам для повторного запуска. Об этой технологии на своей странице в Facebook сообщил 137 батальон территориальной обороны.

Дроны с шестами значительно дешевле "камикадзе", поскольку не требуют дорогой боевой части и не разрушаются при столкновении, а потому могут использоваться много раз. В 137 батальоне считают, что украинским военным стоит обратить внимание на это решение, поскольку оно позволяет экономически выгодно уничтожать разведывательные и другие беспилотники, которые в десятки раз дороже.

Российский дрон-перехватчик атакует дрон ВСУ "Домаха" Фото: Facebook Российский дрон-перехватчик охотится на разведывательный дрон ВСУ Фото: Facebook

Директор по стратегическим коммуникациям компании "Центр исследований беспилотных систем", которая производит БПЛА, Рудольф Акопян в комментариях назвал решение неэффективным в боевых условиях. По его словам, оператору очень трудно попасть шестом в винт вражеского беспилотника.

В ответ ему военнослужащий Антон Арестов заявил, что его подразделение с помощью FPV-дронов с "дрючком" таранил российские БПЛА. Один такой перехватчик за 2 часа сбил 3 коптера DJI Mavic, а сам уцелел.

4 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет производить 600-800 перехватчиков в сутки до конца месяца. Он отметил, что темпы производства могут замедлить новые российские удары.