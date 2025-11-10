Багаторазові перехоплювачі з жердинами придумали у Росії: як вони збивають дрони ЗСУ

Російські війська почали активно використовувати прості багаторазові дрони-перехоплювачі проти безпілотників Сил оборони України.

Вони оснащені довгою жердиною, яка пошкоджує гвинт БПЛА, сам же перехоплювач лишається цілим і повертається до операторів для повторного запуску. Про цю технологію на своїй сторінці у Facebook повідомив 137 батальйон територіальної оборони.

Дрони з жердинами значно дешевші за "камікадзе", оскільки не потребують дорогої бойової частини і не руйнуються при зіткненні, а тому можуть використовуватися багато разів. У 137 батальйоні вважають, що українським військовим варто звернути увагу на це рішення, оскільки воно дозволяє економічно вигідно знищувати розвідувальні та інші безпілотники, які в десятки разів дорожчі.

Російський дрон-перехоплювач атакує дрон ЗСУ "Домаха" Фото: Facebook Російський дрон-перехоплювач полює на розвідувальний дрон ЗСУ Фото: Facebook

Директор зі стратегічних комунікацій компанії "Центр досліджень безпілотних систем", яка виробляє БПЛА, Рудольф Акопян у коментарях назвав рішення неефективним у бойових умовах. За його словами, оператору дуже важко влучити жердиною у гвинт ворожого безпілотника.

У відповідь йому військовожлужбовець Антон Арестов заявив, що його підрозділ за допомогою FPV-дронів з "дрючком" таранив російські БПЛА. Один такий перехоплювач за 2 години збив 3 коптера DJI Mavic, а сам вцілів.

Раніше писали, що в Україні створили новий дрон "Генерал Черешня Bullet" для перехоплення "Шахедів". Під час випробувань він розігнався до 309+ км/год.

4 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почне виробляти 600-800 перехоплювачів на добу до кінця місяця. Він зазначив, що темпи виробництва можуть сповільнити нові російські удари.